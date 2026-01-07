Το Δ.Σ. του Ο.Φ.Ι. εκφράζει την οδύνη του για τον απρόσμενο θάνατου του τέως προέδρου του ΟΦΙ Παπαδάκη Νικολάου. Ο εκλιπών υπήρξε πρόεδρος στον ΟΦΙ από το 1998 έως το 2004. Τα θερμά συλληπητήρια μας στους οικείους του.
