Το πρόγραμμα προπονήσεων των τμημάτων κολύμβησης ενόψει των εορτών ανακοίνωσε ο Ναυτικός Όμιλος Αγίου Νικολάου.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Ομίλου στο κολυμβητήριο «Γιώργος Μπίας», τη Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου θα πραγματοποιηθούν προπονήσεις για τα τμήματα Ακαδημίας (16:00-16:40 και 16:45-17:25), Ενηλίκων (16:00-16:45), Αγωνιστικής ομάδας (17:00-19:00), Προαγωνιστικών (17:30-18:45) και Μίνι (17:30-18:30).

Την Τρίτη 23 Δεκεμβρίου, η Αγωνιστική ομάδα θα προπονηθεί το πρωί από τις 06:00 έως τις 07:30, ενώ το απόγευμα θα λειτουργήσουν κανονικά τα τμήματα Ακαδημίας (16:00-16:40 και 16:45-17:25), Αγωνιστικής ομάδας (17:00-19:00), Προαγωνιστικών (17:30-18:45) και Μίνι (17:30-18:30).

Την Τετάρτη 24 Δεκεμβρίου, προγραμματίζονται προπονήσεις για το τμήμα Ενηλίκων (16:00-16:45), τα Προαγωνιστικά (17:00-18:30), την Αγωνιστική ομάδα (17:00-19:00) και τα Μίνι (17:00-18:00).

Το Σάββατο 27 Δεκεμβρίου, θα προπονηθεί μόνο η Αγωνιστική ομάδα, από τις 07:00 έως τις 09:00.

Το πρόγραμμα συνεχίζεται τη Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου με προπονήσεις για την Ακαδημία (16:00-16:40 και 16:45-17:25), το τμήμα Ενηλίκων (16:00-16:45), την Αγωνιστική ομάδα (17:00-19:00), τα Προαγωνιστικά (17:30-18:45) και τα Μίνι (17:30-18:30).

Την Τρίτη 30 Δεκεμβρίου, η Αγωνιστική ομάδα θα προπονηθεί το πρωί (06:00-07:30), ενώ το απόγευμα θα ακολουθήσουν οι προπονήσεις της Ακαδημίας (16:00-16:40 και 16:45-17:25), της Αγωνιστικής ομάδας (17:00-19:00), των Προαγωνιστικών (17:30-18:45) και των Μίνι (17:30-18:30).