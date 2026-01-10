Αρχίζουν ξανά το σαββατοκύριακο τα πρωταθλήματα της ΕΚΑΣΚ με το ενδιαφέρον να συνεχίζεται για τις ομάδες του Άγιος Νικόλαος Europlan και του ΑΟΚ Ιεράπετρας και το πρόγραμμα να έχεις ως εξής:

Εφήβων Α΄

Την ευκαιρία για νίκη έχει ο ΑΟΚ Ιεράπετρας στην 14η αγωνιστική του πρωταθλήματος Εφήβων Α, καθώς την Κυριακή στις 19:30 θα αντιμετωπίσει τον ΟΦΗ στο ΒΑΚ. Η ομάδα του Ηρακλείου βρίσκεται χαμηλά στη βαθμολογία, γεγονός που δίνει στους «κυανέρυθρους» την ευκαιρία να εκμεταλλευτούν το παιχνίδι και να διατηρήσουν την επαφή τους με την πρώτη τετράδα. Η ομάδα της Ιεράπετρας θέλει να δείξει σοβαρότητα και αποτελεσματικότητα, επιδιώκοντας να συνεχίσει την πορεία της προς τους υψηλότερους στόχους της σεζόν.

Το πρόγραμμα της 14ης αγωνιστικής (Κυριακή):

10:00 Λίντο, Ηράκλειο– Ανδρόγεας

17:00 Αλικαρνασσού, Ηρόδοτος – ΑΟ Κύδων

15:00 Χανιά, ΟΑ Χανίων – Εργοτέλης

17:00 Χανιά, AOK Χανιά – Ρέθυμνο BC

19:30 ΒΑΚ, ΟΦΗ – ΑΟΚ Ιεράπετρα

Εφήβων Β΄

Ένα απαιτητικό παιχνίδι περιμένει τον Άγιο Νικόλαο στην 14η αγωνιστική του πρωταθλήματος Εφήβων Β, καθώς την Κυριακή στις 17:00 θα υποδεχθεί τον Πλατανιά στο κλειστό του Αγίου Νικολάου. Ο Πλατανιάς ανήκει στα αξιόλογα και δυνατά σύνολα της κατηγορίας, γεγονός που καθιστά τον αγώνα ιδιαίτερα απαιτητικό. Οι «κυανόλευκοι» θα χρειαστεί να εμφανιστούν συγκεντρωμένοι και πειστικοί σε κάθε φάση, προκειμένου να διατηρήσουν την εντυπωσιακή τους πορεία και να συνεχίσουν να φιγουράρουν στην κορυφή της βαθμολογίας. Η ομάδα του Αγίου Νικολάου θέλει να δείξει σοβαρότητα και αποφασιστικότητα, επιδιώκοντας να εκμεταλλευτεί την έδρα της και να προσθέσει ακόμη μια σημαντική νίκη στη σεζόν.

Το πρόγραμμα της 14ης αγωνιστικής (Κυριακή):

19:00 Αλικαρνασσού, Ηράκλειο 2 – Ακαδημία BC

18:00 Αρκαλοχωρίου, Αναγέννηση – Δειλινό ΑΟ

17:00 Αγ. Νικόλαος, Άγιος Νικόλαος Καλαθοσφαίριση – ΑΕ Πλατανιάς

15:00 Χερσόνησος, Πεδιάδα ΑΟΧ – ΑΟΚ Χανιά 2

Παίδων Α΄

Ο ΑΟΚ Ιεράπετρας ετοιμάζεται για μια δύσκολη εκτός έδρας αποστολή, καθώς αντιμετωπίζει τον πρωτοπόρο ΑΟΚ Χανιά στο πλαίσιο της 14ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος Παίδων Α. Οι «κυανέρυθροι» έχουν ως στόχο να παρουσιάσουν μια ανταγωνιστική και πειστική εμφάνιση, παρά τη μεγάλη δυσκολία του αγώνα απέναντι στην καλύτερη ομάδα της κατηγορίας. Η ομάδα της Ιεράπετρας θέλει να δείξει χαρακτήρα και σοβαρότητα, επιδιώκοντας να εκμεταλλευτεί κάθε ευκαιρία για να είναι όσο το δυνατόν πιο ανταγωνιστική και να αφήσει θετική εντύπωση, ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα.

Το πρόγραμμα της 14ης αγωνιστικής (Σάββατο):

11:00 Λίντο, Ανδρόγεας– Ηράκλειο

13:00 Λίντο, Εργοτέλης – ΑΟ Κύδων

18:00 Αλικαρνασσού, Ηρόδοτος – Ρέθυμνο BC

16:00 Χανιά, AOK Χανιά – ΑΟΚ Ιεράπετρα

11:00 Ρεθύμνου, Ακαδημία BC – ΟΦΗ

Παίδων Β΄

Β’ όμιλος

Ένα ιδιαίτερα κρίσιμο παιχνίδι περιμένει τον Άγιο Νικόλαο το Σάββατο στις 14:30, όταν θα αντιμετωπίσει την Αναγέννηση στο ντέρμπι κορυφής του Β ομίλου των Παίδων και την 14η αγωνιστική. Παρά το γεγονός ότι οι «κυανόλευκοι» εμφανίζονται ως τυπικά φιλοξενούμενοι, θα αγωνιστούν στο δικό τους γήπεδο, γεγονός που τους δίνει ψυχολογικό πλεονέκτημα. Η ομάδα επιδιώκει να επιβεβαιώσει την ανωτερότητά της στον όμιλο και να διατηρήσει το νικηφόρο σερί, παρουσιάζοντας σοβαρότητα και πειστικότητα σε κάθε φάση του αγώνα. Το ντέρμπι αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον, καθώς και οι δύο ομάδες έχουν υψηλές φιλοδοξίες και η νίκη μπορεί να κρίνει σημαντικά την κορυφή της βαθμολογίας.

Στις 16.00 στο «Μάρκος Φωνιαδάκης», ο ΑΟΚ Ιεράπετρας 2 θα φιλοξενήσει τον Ανδρογέα σε ένα παιχνίδι που αναμένεται δυνατό και αμφίρροπο στην προσπάθεια των δύο ομάδων να πλασαριστούν όσο το δυνατόν ψηλότερα στη βαθμολογία.

Το πρόγραμμα της 14ης αγωνιστικής (Σάββατο):

14:30 Αγ. Νικόλαος, Αναγέννηση – Άγιος Νικόλαος Καλαθοσφαίριση

16:00 Ιεράπετρα, ΑΟΚ Ιεράπετρα 2 – Ανδρόγεας 2

17:00 Χερσόνησος, Πεδιάδα ΑΟΧ – ΟΦΗ 2

Α’ όμιλος

14η αγωνιστική

Σάββατο

10:00 Χανιά, ΑΟΚ Χανιά 2 – ΑΟ Ακρωτηρίου

12:00 Χανιά, ΟΑΧ 2 – Ακαδημία BC

14:00 Χανιά, ΟΑΧ 1 – Ηράκλειο 2

18:00 Χανιά, Κύδων 2 – Ρέθυμνο BC 2

12:00 ΒΑΚ, ΟΦΗ 3 – Χανιά BC

Γυναικών

Το πρόγραμμα της 6ης αγωνιστικής (Σάββατο):

11:00 Ρεθύμνου, Αρκάδι – ΟΦΗ

17:00 Ταυρωνίτη, ΑΕ Πλατανιάς – Ηράκλειο

Κορασίδων

Το πρόγραμμα της 9ης αγωνιστικής (Κυριακή):

15:00 Αλικαρνασσού, Ανδρογέας–Κύδων

15:00 Ρεθύμνου, Αρκάδι – ΟΦΗ

17:00 Ταυρωνίτη, Πλατανιάς–Ηρόδοτος

Ρεπό: Ηράκλειο