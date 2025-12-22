Στην ανακοίνωση της συνεργασίας της με τον προπονητή Γιάννη Κουλούρα, έχοντας συνεργάτη του τον Γενάδιο Ξενοδόχοφ προχώρησε η ΑΕ Νεάπολης, αναφέροντας:

Γυρίζει σελίδα η ομάδα μας…

Στο πάγκο της ομάδας μας ξανά ο ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΛΟΥΡΑΣ.

Ο Γιάννης, αγαπητός του φίλαθλου κόσμου της Νεάπολης θα καθίσει ξανά στον πάγκο της ομάδας μας.

Στην 4η του θητεία, θα προσπαθήσει να βοηθήσει την ομάδα μας να επιτευχθούν οι στόχοι της, παίζοντας ταυτόχρονα ελκυστικό και ωραίο ποδόσφαιρο.

Τελευταία φορά που κάθισε στον πάγκο μας ήταν την περίοδο 21-22, όπου έπαιξε σημαντικό ρόλο ώστε να παραμείνει η ομάδα μας στη Γ΄Εθνική!

Στο πλευρό του, ως άμεσος συνεργάτης του, θα βρίσκεται ο Γεννάδιος Ξενοδόχοφ.

Ο “Γκένα” γνωστός στο ευρύ κοινό από την πολύετη και πλούσια καριέρα του ως τερματοφύλακας σε πάρα πολύ υψηλό επίπεδο.

Οι πιο σημαντικοί σταθμοί του Γκένα στην καριέρα του ήταν: ΟΦΗ, Εργοτέλης, ΑΠΣ Ζάκυνθος, Θρασύβουλος, Δόξα Δράμας, ΑΕ Λάρισας, Motherwell και Ολυμπιακός Βόλου.

Γιάννη και Γκένα καλώς ήρθατε στο σωματείο μας!!

Σας ευχόμαστε υγεία με προσωπική και συλλογική επιτυχία !!!