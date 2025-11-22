Η Ανώτερη Σχολή Τουριστικών Επαγγελμάτων του Αγίου Νικολάου (ΑΣΤΕΚ) συμπλήρωσε 30 χρόνια συνεχούς λειτουργίας της (από το Νοέμβριο του 1995) και το γιόρτασε με εκδήλωση που διοργανώθηκε, στην αίθουσα του Επιμελητηρίου Λασιθίου, το μεσημέρι της Παρασκευής 21 Νοεμβρίου. Συγχρόνως έγινε απονομή πτυχίων στους ξενοδοχοϋπαλλήλους της Σχολής Μετεκπαίδευσης.

Η εκδήλωση για τα 30 χρόνια ήταν ιδιαίτερα συγκινητική καθώς παρευρέθηκαν τωρινά στελέχη του τουρισμού, που ήταν οι πρώτοι αποφοιτήσαντες της Σχολής, οι απόφοιτοι της 1ης Σειράς. Ξανασυναντήθηκαν μετά από πολλά χρόνια και είχαν την ευκαιρία, εμφανώς συγκινημένοι, πολλά να θυμηθούν, να μιλήσουν στους τωρινούς φοιτητές της Σχολής… για τα τότε χρόνια των σπουδών τους, τις δυσκολίες που αντιμετώπισαν, την επαγγελματική τους μετά εξέλιξή τους και, πολύ σημαντικό, να δώσουν πολύτιμες συμβουλές στους νέους σπουδαστές.

Όλα όσα όμως ελέχθησαν έχουν τεράστια αξία και σημασία γιατί έχουν σχέση με το μέλλον των αποφοίτων της ΑΣΤΕΚ και κατ’ επέκταση του τουρισμού που τόσα πολλά προσφέρει στο ΑΕΠ της χώρας μας.

♦ Αναλυτικό ρεπορτάζ στην ΑΝΑΤΟΛΗ της Δευτέρας 24 Νοεμβρίου

ΛΕΩΝ.Κ.