Το Λασιθιώτικο ποδόσφαιρο ζει μια σπουδαία στιγμή, καθώς η Μικτή ομάδα Κ14 της ΕΠΣ Λασιθίου κατάφερε να κατακτήσει την πρωτιά (για πρώτη φορά) στον 10ο όμιλο του Πανελληνίου πρωταθλήματος Προεπιλογής Εθνικών ομάδων και ουσιαστικά να θεωρείται πρωταθλήτρια Κρήτης.

Η επιτυχία αυτή αποτελεί μια τεράστια αναγνώριση για τη δουλειά που γίνεται στις ακαδημίες του νομού Λασιθίου και αποδεικνύει ότι οι νέοι ποδοσφαιριστές του τόπου διαθέτουν ταλέντο, πειθαρχία και αγωνιστικό πνεύμα υψηλού επιπέδου.

Σε δήλωσή του στην ΑΝΑΤΟΛΗ ο πρόεδρος της ΕΠΣ Λασιθίου Γιώργος Πατεράκης, ανέφερε χαρακτηριστικά: «Είναι μια σημαντική στιγμή για το Λασιθιώτικο ποδόσφαιρο, καθώς για πρώτη φορά στην ιστορία της ΕΠΣΛ η Μικτή ομάδα της Κ14 κατακτά το πρωτάθλημα στην Προεπιλογή Εθνικών ομάδων. Είναι μια ξεχωριστή μέρα για το Λασίθι και αξίζουν συγχαρητήρια, πρώτα στα παιδιά τα οποία ήταν και αυτά που αγωνίστηκαν, τον προπονητή, τις ακαδημίες των ομάδων του Λασιθίου καθώς φαίνεται ότι γίνεται πάρα πολύ καλή δουλειά βγάζοντας καλούς ποδοσφαιριστές και την ΕΠΣΛ, καθώς κάναμε ότι ήταν δυνατόν στον καλύτερο βαθμό οργανωτικά και ευχαριστώ όλους όσου συνέβαλαν σε αυτή τη μεγάλη επιτυχία για την οποία είμαστε όλοι υπερήφανοι και ιδιαίτερα όλους τους γονείς των παιδιών, οι οποίοι ήταν δίπλα στην ομάδα σε όλη της την πορεία και στα εντός και τα εκτός έδρας παιχνίδια.

Στηρίζουμε αυτά τα παιδιά για τα οποία το μέλλον είναι λαμπρό και οφείλουμε να τα βοηθήσουμε με κάθε τρόπο που μπορούμε. Θα είμαστε εδώ, για να αξιοποιήσουμε αυτή τη νέα εποχή για το Λασιθιώτικο ποδόσφαιρο. Η ομάδα αυτή από την αρχή έδειξε ότι είναι πάρα πολύ καλή ομάδα και συμπτωματικά είχε χάσει στον πρώτο αγώνα από το Ηράκλειο, παρ’ ότι καλύτερη, στη συνέχεια στάθηκε επάξια απέναντι σε όλες τις ομάδες. Όλοι οι αντίπαλοι είχαν εξαιρετικές ομάδες με πολύ καλούς ποδοσφαιριστές και αξίζουν και σε αυτούς συγχαρητήρια και είναι τιμή μας που ξεχωρίσαμε ανάμεσα τους και πήραμε την πρωτιά».