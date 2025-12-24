Η Φιλαρμονική του Δήμου Αγίου Νικολάου, το μεσημέρι της 24ης Δεκεμβρίου, βγήκε στους δρόμους της πόλης του Αγίου Νικολάου και μας είπε τα Κάλαντα και άλλες Χριστουγεννιάτικες μελωδίες.
Και του χρόνου!
