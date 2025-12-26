Τον 5ο Παγκρήτιο Μαθητικό Λογοτεχνικό Διαγωνισμό, προκήρυξε η Στέγη Βιτσέντζος Κορνάρος. Θέμα του διαγωνισμού είναι οι στίχοι 1277- 1278 του αριστουργηματικού έργου Ερωτόκριτος (μέρος Γ’ ) του Βιτσέντζου Κορνάρου. «Μα όλα για ‘σένα σφάλασι και πάσιν άνω κάτω, για ‘με ξαναγεννήθηκεν η φύση των πραγμάτω».

Στοχεύοντας μεταξύ άλλων, στην μελέτη και προβολή του έργου του ποιητή, η Στέγη διοργανώνει και φέτος την συγκεκριμένη δράση. Η υπεύθυνη του Μαθητικού Διαγωνισμού κ. Αγγελική Χρηστάκη ανέφερε: «Μετά την επιτυχημένη πορεία των τεσσάρων προηγούμενων διαγωνισμών, με μεγάλη χαρά και υπερηφάνεια προκηρύσσουμε τον 5ο Μαθητικό Λογοτεχνικό Διαγωνισμό για το σχολικό έτος 2025-2026 στις κατηγορίες Ποίηση και Διήγημα.

Μάλιστα επίκειται η κυκλοφορία μίας συλλογικής τιμητικής έκδοσης από την Στέγη, των τεσσάρων προηγούμενων διαγωνισμών, στην οποία εμπεριέχονται όλα τα βραβευμένα έργα (βραβεία και έπαινοι) των μαθητών. Αυτό το συλλογικό έργο θα διανεμηθεί σε όλα τα σχολεία καθώς και στους διακριθέντες μαθητές και εκπαιδευτικούς που συμμετείχαν. Όταν έρθει στα χέρια σας αυτή η έκδοση, θα έχετε την ευκαιρία να δείτε σε πόσο υψηλό επίπεδο γράφουν οι μαθητές. Και είμαι και προσωπικά περήφανη ως εκπαιδευτικός για το γεγονός ότι υπάρχουν μαθητές, οι οποίοι διαβάζουν, ενημερώνονται, ονειρεύονται και θέλουν να εκφραστούν δημιουργικά, εμπνεόμενοι από ένα τόσο σημαντικό έργο της Κρητικής Αναγέννησης.

Είναι επίσης σημαντικό ότι υπάρχουν πολλοί εκπαιδευτικοί, αλλά και σχολεία που στηρίζουν αυτή την προσπάθεια και προτρέπουν τους μαθητές τους να συμμετέχουν. Σε αυτά τα μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας επιδιώκουμε να δώσουμε φωνή και έκφραση με τον Παγκρήτιο, Μαθητικό Λογοτεχνικό Διαγωνισμό με την ελπίδα να δράσουν πολλαπλασιαστικά στην εκπαιδευτική και ευρύτερη σχολική κοινότητα.

Ο Διαγωνισμός πληροί τα Κριτήρια Αξιολόγησης Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων και Μαθητικών Δράσεων του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) και για την συμμετοχή της κάθε σχολικής μονάδας στον Διαγωνισμό είναι απαραίτητη η έγκριση του συλλόγου διδασκόντων και του Επόπτη Εκπαίδευσης της διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κάθε νομού της Κρήτης.»

Εστιάζοντας στους στόχους του Διαγωνισμού, όπως περιγράφονται στην προκήρυξη σημείωσε: Να εμπνευστούν οι μαθητές από τις αξίες που αναφέρονται στον Ερωτόκριτο. Να ενισχυθεί η αυτοέκφραση και η δημιουργικότητα των μαθητών. Να υποστηριχθεί το μάθημα της Λογοτεχνίας και της Έκθεσης στο σχολείο. Να έρθουν οι μαθητές σε επαφή με την Κρητική λογοτεχνία και τα χαρακτηριστικά της. Να αποτελέσει αφορμή συνάντησης και αλληλεπίδρασης των μαθητών με συνομηλίκους, εκπαιδευτικούς και λογοτέχνες. Να προβληθεί το έργο του Βιτσέντζου Κορνάρου.

Οι όροι

Όπως πρόσθεσε η κ. Χρηστάκη, για το θέμα του διαγωνισμού κάθε χρόνο επιλέγονται κάποιοι στίχοι από τον Ερωτόκριτο, από τους οποίους μπορούν να εμπνευστούν οι μαθητές για να εκφραστούν. Στον φετινό διαγωνισμό επιλέχθηκαν οι στίχοι Μα όλα για ‘μένα σφάλασι και πάσιν άνω κάτω, για ‘με ξαναγεννήθηκεν η φύση των πραγμάτω.

«Έχοντας λοιπόν οι μαθητές τους παραπάνω στίχους ως αφόρμηση, προτείνεται να γράψουν διηγήματα και ποιήματα, εκφράζοντας το πώς μια δυνατή εμπειρία μπορεί να αλλάξει τον τρόπο που σκεφτόμαστε και που βλέπουμε τα πράγματα».

Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν μαθητές και μαθήτριες Δημοσίων και Ιδιωτικών Γυμνασίων (Ημερήσιων και Εσπερινών), συμπεριλαμβανομένων Μουσικών και Καλλιτεχνικών και Α’ Τάξης Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων (Ημερήσιων και Εσπερινών).

Τα βραβεία

Τα βραβεία, όπως είπε η κ. Χρηστάκη, εκτός από το αξιόλογο χρηματικό έπαθλο για τα τρία πρώτα βραβεία ανά κατηγορία και τα βιβλία που θα δοθούν σε μαθητές και σχολεία, η Στέγη καλύπτει κάθε χρόνο τα έξοδα διαμονής των τριών πρώτων βραβευμένων μαθητών ανά κατηγορία και των κηδεμόνων τους, προκειμένου να παραβρεθούν στην εκδήλωση βράβευσης στην Σητεία.

«Επίσης φέτος για πρώτη φορά θα προσφερθεί δωρεάν σειρά διαδικτυακών μαθημάτων Δημιουργικής Γραφής από συγγραφέα σε όλους τους διακριθέντες μαθητές και τις μαθήτριες. Τέλος, όλα τα βραβευμένα έργα θα συμπεριληφθούν σε επετειακή έκδοση της Στέγης και όλοι οι συμμετέχοντες μαθητές, εκπαιδευτικοί και τα σχολεία τους θα λάβουν ηλεκτρονικά βεβαίωση Συμμετοχής», πρόσθεσε.

Οι Επιτροπές

– Αξίζει να αναφερθεί ότι τα μέλη των Κριτικών Επιτροπών επιλέγονται προσεκτικά με γνώμονα το λογοτεχνικό τους έργο και την προσφορά στις Τέχνες και τον Πολιτισμό. Για φέτος την κατηγορία Διηγήματος στελεχώνουν οι Κώστας Κατσουλάρης, Ανδρέας Αποστολίδης, και Έλενα Μαρούτσου. Την κατηγορία Ποίησης οι Αλέξης Ζήρας, Άννα Αφεντουλίδου και η Κατερίνα Γουλιέλμου, η οποία είναι μέλος της Διαχειριστικής επιτροπής της Στέγης.

– Η Οργανωτική Επιτροπή του Διαγωνισμού αποτελείται από τα μέλη του Διαχειριστικού Συμβουλίου της Στέγης: Γιώργο Γαλανάκη, Αλίκη Παπαβασιλοπούλου, Αντώνη Ανηψητάκη, Κατερίνα Γουλιέλμου, Νάσο Ζαγκότη, Αγγελική Χρηστάκη, Τζίνα Στεπανιάν, Αργύρη Σφενδουράκη, Ελευθερία Παναγιωτάκη, Θεοδώρα Ευχετζή.

Πληροφορίες για τον διαγωνισμό στην Ιστοσελίδα της Στέγης : https://www.vitsentzoskornaros.org/students-contest/

Τέλος η κ. Χρηστάκη ανέφερε: «Ευελπιστούμε να αυξηθεί η συμμετοχή των μαθητών και περισσότερα σχολεία να στηρίξουν και φέτος το διαγωνισμό. Η Στέγη Βιτσέντζος Κορνάρος θα συνεχίσει να οργανώνει δράσεις που προάγουν τον πολιτισμό του τόπου μας. Ευχόμαστε Καλές Γιορτές με υγεία και χαρά σε όλους!»

ΜΑΡΙΖΑ ΨΑΡΑΚΗ