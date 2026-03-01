Με την 17η αγωνιστική θα συνεχιστεί το πρωτάθλημα της Α΄ κατηγορίας, με την αυλαία να ανοίγει την Κυριακή στις 15.00 και τις αναμετρήσεις ΑΕ Νεάπολης-Πύργος Καλού Χωριού, Νίκη Σητείας-Κόρφος Ελούντας και Ίτανος-Αναγέννηση, ενώ στις 18.00 θα γίνει η σπουδαιότερη αναμέτρηση ΟΦΙ-ΑΟ Βραχασίου και το πρόγραμμα θα ολοκληρωθεί τη Δευτέρα, με ΑΟΑΝ-ΑΟ Κριτσάς στις 17.00 και ΑΟΣΚ-ΑΣΙ στις 18.00.

Κυριακή, 15.00

ΑΕ Νεάπολης-Πύργος Καλού Χωριού

Παιχνίδι τυπικής διαδικασίας στο στάδιο «Περικλής Μελιδονιώτης», καθώς η πρωτοπόρος ΑΕ Νεάπολης θα υποδεχθεί τον ουραγό Πύργο την Κυριακή στις 15.00 και εύκολα γίνεται αντιληπτό ότι το μόνο που έχει ενδιαφέρον είναι το τελικό σκορ, με τους «πρασινοκίτρινους» στον αγώνα του α’ γύρου να έχουν επικρατήσει 7-1.

Νίκη Σητείας-Κόρφος Ελούντας

Από τις ενδιαφέρουσες αναμετρήσεις της αγωνιστικής είναι αυτή στο στάδιο της Σητείας, με τη Νίκη να υποδέχεται την Κυριακή στις 15.00 τον Κόρφο Ελούντας. Μπορεί στον α’ γύρο οι Σητειακοί να είχαν επικρατήσει με το εμφατικό 6-0, όμως γνωρίζουν πως πρόκειται για έναν δύσκολο αγώνα και σίγουρα οι Ελουντιανοί θα θέλουν να παρουσιάσουν ένα καλό πρόσωπο και να διεκδικήσουν θετικό αποτέλεσμα.

Ίτανος-Αναγέννηση

Καλός αγώνας αναμένεται στο γήπεδο του Παλαιάστρου, με τον Ίτανο να φιλοξενεί την Κυριακή στις 15.00 την Αναγέννηση και μπορεί η βαθμολογική θέση και η διαφορά που χωρίζει τις δύο ομάδες να παρουσιάζει φαβορί τους φιλοξενούμενους, όμως οι εμφανίσεις το τελευταίο διάστημα για τους Παλαικαστριανούς ιδιαίτερα στο γήπεδο τους, προμηνύουν ένα δυνατό ματς που θα κριθεί στις λεπτομέρειες και δύσκολα να επαναληφθεί το 6-2 του α’ γύρου με το οποίο είχε επικρατήσει η ομάδα της Ιεράπετρας.

18.00

ΟΦΙ-ΑΟ Βραχασίου

Το μεγάλο ντέρμπι της αγωνιστικής θα φιλοξενηθεί και αυτή την αγωνιστική στο στάδιο «Πέτρος Βουζουνεράκης», με τον ΟΦΙ να υποδέχεται τον ΑΟ Βραχασίου και τις δύο ομάδες κάθε μια για τους δικούς της λόγους να θέλει πολύ τη νίκη. Οι γηπεδούχοι προέρχονται από την ήττα στο ιεραπετρίτικο ντέρμπι με την Αναγέννηση και ψάχνουν ένα μεγάλο αποτέλεσμα τόσο για λόγους γοήτρου, αλλά και για να μείνουν όσο ψηλότερα γίνεται στη βαθμολογία, ενώ από την άλλη οι φιλοξενούμενοι γνωρίζουν τη σημασία αυτού του «τριπόντου» καθώς δεν έχουν περιθώρια για απώλειες και σε οποιοδήποτε άλλο αποτέλεσμα θα βρεθούν εκτός της προνομιούχας δυάδας. Θυμίζουμε ότι ο αγώνας του α’ γύρου στο Σίσι είχε έρθει ισόπαλος 2-2.

Δευτέρα, 17.00

ΑΟΑΝ-ΑΟ Κριτσάς

Για τρίτη φορά στη σεζόν μετά τα παιχνίδια του α’ γύρου και του κυπέλλου, αλλά για πρώτη στο στάδιο του Αγίου Νικολάου θα συναντηθούν ΑΟΑΝ και ΑΟ Κριτσάς τη Δευτέρα στις 17.00, σε μια αναμέτρηση με ξεκάθαρο φαβορί καθώς υπάρχει διαφορά δυναμικότητας και στόχων ανάμεσα στις δύο ομάδες, με τους «κυανόλευκους» να θέλουν ένα ακόμη άνετο «τρίποντο» και οι «πορτοκαλί» μια καλή εμφάνιση και αξιοπρεπή παρουσία.

18.00

ΑΟΣΚ-ΑΣΙ

Ενδιαφέρουσα αναμέτρηση στο γήπεδο του Κουτσουρά τη Δευτέρα στις 18.00 και στον αγώνα με τον οποίο πέφτει η αυλαία της αγωνιστικής, εκεί που ο ΑΟΣΚ θα φιλοξενήσει τον ΑΣΙ σε ένα παιχνίδι το οποίο φαντάζει ανοιχτό για κάθε αποτέλεσμα, με τους γηπεδούχους θεωρητικά να έχουν προβάδισμα όπως σε αρκετά ματς στην έδρα τους, ενώ θυμίζουμε ήταν αυτοί που είχαν επικρατήσει στον α’ γύρο με σκορ 4-1.