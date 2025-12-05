Στο περιστατικό του ανήλικου μαθητή στον Αγ. Νικόλαο που συνελήφθη με μεγάλη ποσότητα ναρκωτικών ουσιών και δημοσίευσε η ΑΝΑΤΟΛΗ αναφέρεται το δελτίο τύπου της Αστυνομίας:

Συνελήφθησαν χθες (04.12.2025) το πρωί από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίου Νικολάου ανήλικος ημεδαπός και 52χρονη αλλοδαπή και σχηματίσθηκε δικογραφία σε βάρος 52χρονου ημεδαπού, κατηγορούμενων για τα κατά περίπτωση αδικήματα των παραβάσεων νομοθεσίας περί ναρκωτικών , όπλων και παραμέλησης εποπτείας ανηλίκου ,στο Λασίθι.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο του επιχειρησιακού σχεδιασμού της Διεύθυνσης Αστυνομίας Λασιθίου για την καταπολέμηση του φαινομένου της κατοχής και διακίνησης ναρκωτικών , και μετά από αξιοποίηση πληροφοριών ,αστυνομικοί της ανωτέρω Υπηρεσίας εντόπισαν χθες (04.12.2025) το πρωί ανήλικο ημεδαπό κατά το χρόνο που εισερχόταν σε σχολικό συγκρότημα σε περιοχή του Δήμου Αγίου Νικολάου όπου φοιτά, και τον ακινητοποίησαν.

Σε έλεγχο που του έγινε βρέθηκαν και κατοχή του και κατασχέθηκαν -23- γραμμάρια κάνναβης ,το χρηματικό ποσό των 555 ευρώ και συσκευή κινητού τηλεφώνου.

Ακολούθησαν έρευνες στην οικία του και σε υπαίθριο χώρο στάθμευσης που χρησιμοποιούνταν ως χώρος απόκρυψης (καβάτζα) όπου βρέθηκαν συνολικά και κατασχέθηκαν :

988,9 γραμμάρια κάνναβης

2,1 γραμμάρια κοκαΐνης

Χρηματικό ποσό 27.710 ευρώ ως προερχόμενο από εγκληματική δραστηριότητα

Ζυγαριά

Μαχαίρι

Η προανάκριση διενεργείται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίου Νικολάου.