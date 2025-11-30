Δύο παιχνίδια έγιναν την Κυριακή για την 8η αγωνιστική στο πρωτάθλημα της Α’ κατηγορίας της ΕΠΣ Λασιθίου με τα ακόλουθα αποτελέσματα:

ΑΕ Νεάπολης – Νίκη Σητείας 2-1

ΑΟ Κριτσάς – Ίτανος Παλαικάστρου 1-4

Δευτέρα, 19.00

Στάδιο Πέτρος Βουζουνεράκης, ΟΦΙ – ΑΟΑΝ

Θυμίζουμε τα αποτελέσματα του Σαββάτου:

Πύργος Καλού Χωριού-ΑΟΣΚ 1-3

ΑΟ Βραχασίου-ΑΣΙ 7-0

Κόρφος Ελούντας-Αναγέννηση 0-0

Η βαθμολογία έχει διαμορφωθεί ως εξής:

ΑΟ Βραχασίου 7-1-0 22 ΑΕ Νεάπολης 7-1-0 22 Αναγέννηση 6-1-1 19 Νίκη Σητείας 5-1-2 16 ΑΟΑΝ* 4-1-2 13 ΟΦΙ* 3-2-2 11 Κόρφος Ελούντας 3-2-3 11 ΑΟΣΚ 3-1-4 10 Ίτανος Παλαικάστρου 2-0-6 6 ΑΟ Κριτσάς 1-0-7 3 ΑΣΙ 1-0-7 3 Πύργος Καλού Χωριού 0-0-8 0

* έχουν ένα παιχνίδι λιγότερο

Το πρόγραμμα της 9ης αγωνιστικής:

ΑΟΑΝ-Νίκη Σητείας

Ίτανος Παλαικάστρου-ΟΦΙ

ΑΟΣΚ-ΑΕ Νεάπολης

ΑΣΙ-ΑΟ Κριτσάς

Αναγέννηση-Πύργος Καλού Χωριού

Κόρφος Ελούντας-ΑΟ Βραχασίου