Δύο παιχνίδια έγιναν την Κυριακή για την 8η αγωνιστική στο πρωτάθλημα της Α’ κατηγορίας της ΕΠΣ Λασιθίου με τα ακόλουθα αποτελέσματα:
ΑΕ Νεάπολης – Νίκη Σητείας 2-1
ΑΟ Κριτσάς – Ίτανος Παλαικάστρου 1-4
Δευτέρα, 19.00
Στάδιο Πέτρος Βουζουνεράκης, ΟΦΙ – ΑΟΑΝ
Θυμίζουμε τα αποτελέσματα του Σαββάτου:
Πύργος Καλού Χωριού-ΑΟΣΚ 1-3
ΑΟ Βραχασίου-ΑΣΙ 7-0
Κόρφος Ελούντας-Αναγέννηση 0-0
Η βαθμολογία έχει διαμορφωθεί ως εξής:
- ΑΟ Βραχασίου 7-1-0 22
- ΑΕ Νεάπολης 7-1-0 22
- Αναγέννηση 6-1-1 19
- Νίκη Σητείας 5-1-2 16
- ΑΟΑΝ* 4-1-2 13
- ΟΦΙ* 3-2-2 11
- Κόρφος Ελούντας 3-2-3 11
- ΑΟΣΚ 3-1-4 10
- Ίτανος Παλαικάστρου 2-0-6 6
- ΑΟ Κριτσάς 1-0-7 3
- ΑΣΙ 1-0-7 3
- Πύργος Καλού Χωριού 0-0-8 0
* έχουν ένα παιχνίδι λιγότερο
Το πρόγραμμα της 9ης αγωνιστικής:
ΑΟΑΝ-Νίκη Σητείας
Ίτανος Παλαικάστρου-ΟΦΙ
ΑΟΣΚ-ΑΕ Νεάπολης
ΑΣΙ-ΑΟ Κριτσάς
Αναγέννηση-Πύργος Καλού Χωριού
Κόρφος Ελούντας-ΑΟ Βραχασίου