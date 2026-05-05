Απάντηση του Δημάρχου στον Φώτη Κοκοτό

κα. Διευθύντρια,

Με έκπληξη διάβασα το άρθρο του κ. Κοκοτού σχετικά με το σύστημα «Πληρώνω Όσο Πετάω» (ΠοΠ). Οι υβριστικοί χαρακτηρισμοί και οι προσωπικές επιθέσεις που περιέχονται στο άρθρο είναι ανάρμοστες.

Ο δημόσιος διάλογος χρειάζεται σεβασμό.

Για να υπάρχει μια κοινή βάση συζήτησης, αξίζει να εξηγηθεί τι είναι το ΠοΠ: πρόκειται για ένα σύστημα στο οποίο τα δημοτικά τέλη δεν υπολογίζονται πλέον με βάση τα τετραγωνικά μέτρα, αλλά με βάση την πραγματική ποσότητα απορριμμάτων που παράγει κάθε επιχείρηση. Είναι μια σημαντική αλλαγή, που στοχεύει στη δικαιότερη χρέωση και στην ενίσχυση της ανακύκλωσης.

Ακριβώς όμως επειδή πρόκειται για μια σύνθετη μεταρρύθμιση, απαιτεί σαφείς κανόνες, τεχνικές προδιαγραφές, κατάλληλες υποδομές και κατάλληλους χώρους για να εφαρμοστεί σωστά.

Με αυτά τα δεδομένα, οφείλω να απαντήσω θεσμικά στα όσα ανακριβή και υπερβολικά αναφέρονται για τον Δήμο Αγίου Νικολάου.

Η πραγματικότητα είναι απλή:

Μέχρι σήμερα δεν υπάρχουν σαφείς οδηγίες ή προδιαγραφές από το Υπουργείο Περιβάλλοντος για το πώς εφαρμόζεται στην πράξη το σύστημα «ΠοΠ» παρότι υπάρχει σχετικός νόμος/κοινοτική οδηγία και παρότι έχουμε απευθυνθεί και εμείς ως Δήμος στο Υπουργείο για το θέμα αυτό, χωρίς να έχουμε λάβει απαντήσεις μέχρι σήμερα. Ο νόμος οφείλει να είναι σαφής και να μην αφήνει «κατα το δοκούν» ερμηνεία, ιδίως για τέτοια ζητήματα δημοσίου ενδιαφέροντος.

Γι’ αυτό και το σύστημα αυτό δεν εφαρμόζεται:

σχεδόν σε κανέναν Δήμο της χώρας

ούτε στους Δήμους της Κρήτης

Δεν πρόκειται λοιπόν για «άρνηση», αλλά για έλλειψη ολοκληρωμένου πλαισίου. Το ίδιο επιβεβαιώνει και η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ), που δεν έχει προχωρήσει το θέμα κεντρικά.

Ο Δήμος Αγίου Νικολάου και ο Δήμαρχος ουδέποτε υποστήριξε ότι μπορεί να εφαρμοστεί το σύστημα χωρίς βασικές προϋποθέσεις, όπως προδιαγραφές, μέτρηση, σαφή χρέωση, υποδομές και επαρκείς χώρους.

Ο Δήμος Χερσονήσου δεν αποτελεί συγκρίσιμο παράδειγμα, καθώς η καθαριότητα έχει ανατεθεί από τον Δήμο αυτό εξ ολοκλήρου σε ιδιώτη. Η πιλοτική εφαρμογή του συστήματος σε σχέση με τα ξενοδοχεία που συμμετέχουν γίνεται με ευθύνη δική του.

Η αναφορά του κ. Φ. Κοκοτού περί «καταδίκης» του Δήμου για μια υπόθεση από το 2012 είναι παραπλανητική και αφορά άλλο ζήτημα (εποχικότητα επιχειρήσεων), χωρίς οποιαδήποτε σχέση με το «Πληρώνω Όσο Πετάω».

Οι συγκεκριμένες απόψεις είναι προσωπικές του κ. Φ. Κοκοτού και όχι επίσημη θέση του Συνδέσμου Ξενοδόχων Λασιθίου. Θα ήταν χρήσιμο να τοποθετηθεί συλλογικά ο τοπικός Σύνδεσμος, αλλά και να αναρωτηθούμε γιατί δεν υπάρχει τοποθέτηση από τους υπόλοιπους Συνδέσμους Ξενοδόχων της χώρας.

Η διαχείριση των απορριμμάτων απαιτεί σοβαρότητα, τεκμηρίωση και συνεργασία από όλους.

Ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου

ΕΜΜ. ΜΕΝΕΓΑΚΗΣ