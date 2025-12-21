Σε κλίμα γιορτής και αθλητικής παιδείας πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2025 η καθιερωμένη Χριστουγεννιάτικη επίδειξη του Συλλόγου Ρυθμικής Γυμναστικής Α.Σ. «Ρυθμός» Αγίου Νικολάου στο Κλειστό Σχολικό Γυμναστήριο στην περιοχή του Ξηροκάμπου. Η εκδήλωση προσέλκυσε πλήθος κόσμου και έδωσε την ευκαιρία στις νεαρές αθλήτριες να παρουσιάσουν το ταλέντο και τη συστηματική δουλειά τους.

Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν η Γενική Γραμματέας του Δήμου κ. Άννα Οικονόμου, η αντιδήμαρχος Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Σχολικής Στέγης κ. Μαρία Γάλλου και η αντιδήμαρχος Πολιτισμού, Νέας Γενιάς και Εθελοντισμού κ. Γεωργία Πολυχρονάκη.

Κατά τον χαιρετισμό της, η αντιδήμαρχος κ. Γάλλου μετέφερε το μήνυμα του Δημάρχου Αγίου Νικολάου κ. Μανώλη Μενεγάκη, υπογραμμίζοντας την έμπρακτη στήριξη της Δημοτικής Αρχής στον τοπικό αθλητισμό και ειδικότερα στη ρυθμική γυμναστική. Όπως τόνισε, ο Δήμος Αγίου Νικολάου προμήθευσε το Σχολικό Κλειστό Γυμναστήριο Αγίου Νικολάου με ειδικό τάπητα–μοκέτα ρυθμικής γυμναστικής, μια ουσιαστική παρέμβαση που αναβαθμίζει τις συνθήκες προπόνησης και ασφάλειας των παιδιών και στηρίζει έμπρακτα την καθημερινή τους προσπάθεια.

«Η προμήθεια του ειδικού τάπητα ήταν μια ελάχιστη αλλά ουσιαστική προσφορά για τα παιδιά μας, ως αναγνώριση της προσπάθειάς τους. Θέλουμε να στηρίζουμε έμπρακτα τους τοπικούς αθλητικούς συλλόγους και ένα άθλημα με τόσο μεγάλη συμμετοχή από τη νέα γενιά. Ευχόμαστε να συνεχίσουν με το ίδιο πάθος και να έχουν πάντα επιτυχίες. Καλά Χριστούγεννα και καλή νέα χρονιά!».

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης έγιναν βραβεύσεις των αθλητριών και δόθηκαν συγχαρητήρια στις ίδιες, τους προπονητές και τους γονείς για τη διαρκή στήριξή τους στον δρόμο του αθλητισμού.

Η Δημοτική Αρχή του Αγίου Νικολάου παραμένει σταθερά δίπλα στη νέα γενιά, επενδύοντας σε σύγχρονες υποδομές, όπως ο ειδικός τάπητας ρυθμικής γυμναστικής, και δημιουργώντας τις κατάλληλες προϋποθέσεις για την ανάπτυξη του μαζικού και σωματειακού αθλητισμού στον τόπο μας.