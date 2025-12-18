Ο Ποδηλατικός Όμιλος Δρήρος Νεάπολης Λασιθίου προσκαλεί μικρούς και μεγάλους το Σάββατο 20 Δεκεμβρίου, στις 17:30, σε μια εορταστική Χριστουγεννιάτικη Ποδηλατοβόλτα.

Σημείο συνάντησης έχει οριστεί η κεντρική πλατεία της Νεάπολης.