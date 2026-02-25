Πεδίο αντιπαράθεσης μεταξύ πλειοψηφίας και μειοψηφίας προκάλεσαν αναφορές του προέδρου του Δ.Σ. του Δ. Λιμενικού Ταμείου Δημ. Αγαπητού. Η μειοψηφία άσκησε κριτική για έλλειμμα στην υλοποίηση έργου, αλλά και για προσπάθεια μηδενισμού της συνεισφοράς της προηγούμενης διοίκησης στην ανάπτυξη της κρουαζιέρας στον Άγιο Νικόλαο.

Στην παρέμβασή της το μέλος του Δ.Σ. του Ταμείου κ. Δέσπω Καρνιαδάκη είπε:

«Έχουν περάσει ήδη δύο χρόνια και έχομε ήδη μπει στην τρίτη χρονιά της θητείας της δημοτικής αρχής. Όσα άκουσα να δηλώνει ο πρόεδρος του Δ. Λιμενικού Ταμείου και επειδή είμαι μέλος του διοικητικού συμβουλίου για πάνω από δύο χρόνια, είναι αλήθεια ότι ό,τι έγινε, έγινε με διαχειριστική λογική. Δεν μπορούμε αυτή τη στιγμή να έχουμε μετρήσιμα αποτελέσματα, για να πούμε ότι στο Λιμενικό Ταμείο έχουμε απτά αποτελέσματα, ύστερα από δύο χρόνια θητείας της νέας δημοτικής αρχής. Όλα μετατίθενται σε μέλλοντα χρόνο…

Όσον αφορά το Καθολικό, η αλήθεια είναι ότι το θέμα επιλύθηκε δικαστικά και είχε την ευχή όλων μας να έχει ένα αίσιο τέλος και γι’ αυτό αμετάκλητα λύθηκε το ιδιοκτησιακό. Η προσπάθεια ξεκίνησε από την προηγούμενη δημοτική αρχή -θα πρέπει να έχουμε μνήμη και να το αναγνωρίζουμε αυτό -και ολοκληρώθηκε με τη νέα δημοτική αρχή. Δεν υπήρξε καμία παρέμβαση- στο χώρο της Δικαιοσύνης, κ. πρόεδρε, δεν υπάρχει παρέμβαση. Απλά, το δίκαιο αίτημα, το οποίο υποστηρίξαμε όλη η κοινωνία του Δήμου Αγίου Νικολάου, νομίζω ότι επιλύθηκε με τον καλύτερο τρόπο. Και τώρα, το στοίχημα του Λιμενικού Ταμείου είναι ότι αυτό το χώρο, ο οποίος μας αποδόθηκε, πραγματικά να τον αξιοποιήσουμε με τον καλύτερο τρόπο.

Ο κ. Μπράς, που είναι παρών, έχει τη μεγάλη εμπειρία και την τεχνογνωσία και είναι δίπλα μας».

Ευχές

«Να ευχηθώ, λοιπόν, το 2026 να βάλομε τον πήχη ψηλά. Εγώ ως μέλος του Δ.Σ. εκπροσωπώντας μια συγκεκριμένη παράταξη στο Δήμο είμαι δίπλα. Θα είμαι δίπλα σε ο,τιδήποτε πραγματικά δίνει αναπτυξιακό όραμα στον Άγιο Νικόλαο. Γιατί το Λιμενικό Ταμείο, όλοι πρέπει να αναγνωρίζουμε ότι είναι ένας σημαντικός πυλώνας ανάπτυξης, που θα πρέπει να έχει και τη στήριξη και την προτεραιότητά μας. Σε ο,τιδήποτε θετικό γίνεται εγώ θα το στηρίξω. Θα είμαι όμως απέναντι, κριτικά, σε ο,τιδήποτε μας φέρνει πίσω, σε υπαναχώρηση, που θα λειτουργεί αρνητικά στο σύνολο του Αγίου Νικολάου. Εύχομαι υγεία σε όλους και στο τέλος του χρόνου να βρεθούμε πάλι εδώ όλοι και κάνοντας τον απολογισμό, να πούμε ότι το Λιμενικό Ταμείο πραγματικά ανέβηκε ψηλά και έχει πάρει τη θέση που του αρμόζει, εφάμιλλα με άλλα Λιμενικά Ταμεία της χώρας», κατέληξε η κ. Καρνιαδάκη.

Αντιπαράθεση

Η αναφορά της κ. Καρνιαδάκη στο ποιος και πως συνέβαλε στη θετική έκβαση της δικαστικής διαμάχης του Δήμου με την εταιρεία «BlueGr» για το ιδιοκτησιακό καθεστώς των 22 στρεμμάτων στο Καθολικό, πυροδότησε μια αντιπαράθεση ανάμεσα στον κ. Αγαπητό και το νυν αντιδήμαρχο Αντ. Μαυρή από τη μια πλευρά και στους εκπροσώπους της μείζονος και της ελάσσονος μειοψηφίας στο Δ.Σ. το Γ. Λουκάκη και την Δ. Καρνιαδάκη από την άλλη.

Ο κ. Αγαπητός επεσήμανε ότι ως νομικοί, ο ίδιος και ο δήμαρχος, συνέπραξαν μαζί με νομικούς συμβούλους ως νομική ομάδα για να φέρουν αυτό το θετικό αποτέλεσμα.

Ο κ. Λουκάκης επεσήμανε ότι οι υποδομές στο λιμάνι που συμπλήρωσε η σημερινή διοίκηση είναι ελάχιστες συγκριτικά με όσες είχαν γίνει επί δικής του διοίκησης, που παρέλαβε ένα «στεγνό λιμάνι» και αύξησε τα μέτρα ασφάλειάς του και ότι δεν πρέπει να μηδενίζεται το έργο των προηγούμενων.

Μπρας: «Η κρουαζιέρα χρειάζεται ομόνοια»!

Στην παρέμβασή του ο σύμβουλος του Ταμείου σε θέματα κρουαζιέρας Γιάννης Μπρας τόνισε ότι «η κρουαζιέρα είναι ένα εργαλείο ανάπτυξης, όχι μονάδα του λιμένα ή της πόλεως του Αγίου Νικολάου, αλλά της ευρύτερης περιοχής. Γι’ αυτό και στην ορολογία της κρουαζιέρας χρησιμοποιείται ο όρος destinatiosn= προορισμός και όχι λιμάνι. Για να φτάσουμε ως εδώ που είμαστε σήμερα οφείλεται σε προσπάθειες πολλών χρόνων και πολλές συναντήσεις έχουν γίνει όλα αυτά τα χρόνια. Παρά ταύτα, για το γεγονός ότι θα είμαστε φέτος home port, η προσπάθεια είναι φετινή και αυτό έγινε λόγω συγκυρίας πολλών πραγμάτων και της αύξησης των υποδομών στο λιμάνι που θα συνεχιστούν και φέτος.

Εξάλλου υπάρχει πίεση να συμπληρωθούν οι μικροϋποδομές. Αυτό σηματοδοτεί μια διαδικασία που φέρνει όχι απλά επιβάτες τράνζιτ, αλλά και επιβάτες που θα διαμένουν σε ξενοδοχεία της περιοχής κάποιες ημέρες πριν και μετά την κρουαζιέρα. Η Celestyal έχει ένα γκρουπ Αμερικανών, που είναι πολύ καλοί πελάτες, που διαμένουν στον τόπο πριν την αναχώρηση και μετά την ολοκλήρωση της κρουαζιέρας στον Άγιο Νικόλαο.

Επίσης, σύντομα θα γίνει και ένα κάλεσμα από τη δημοτική αρχή και από όλους μας προς την ευρύτερη κοινωνία της Κρήτης να εκμεταλλευτεί αυτή την ευκαιρία για να κάνει κρουαζιέρα ξεκινώντας από τον Άγιο Νικόλαο και επιστρέφοντας σε αυτόν. Όταν ξεκινά κάτι σαν αυτό, σαφώς αναπτύσσεται. Έτσι, είμαστε ήδη σε συζητήσεις για την Four Seasons ώστε να ξεκινούν την επόμενη χρονιά κάποιες κρουαζιέρες τους από τον Άγιο Νικόλαο, στην αρχή και στο τέλος της τουριστικής περιόδου- κάτι πολύ σημαντικό. Το εισοδηματικό επίπεδο των πελατών της εταιρείας είναι υψηλότατο και δεν είναι τυχαίο το ενδιαφέρον που εκδήλωσε η εταιρεία για την ύπαρξη ελικοδρομίου κοντά για να χρησιμοποιούν οι πελάτες τους.

Αυτό που έχουμε κερδίσει, με προσπάθειες και της προηγούμενης και της σημερινής διοίκησης του Ταμείου, είναι ότι ο Άγιος Νικόλαος αποτελεί πλέον marquee destination= κορυφαίο προορισμό, δηλαδή προορισμός στον οποίο θέλουν να πάνε.

Εμείς στοχεύουμε στην ποιότητα -χωρίς να λέμε όχι σε κανέναν. Ευελπιστώ πως με το σχεδιασμό που έχει γίνει παλαιότερα και τώρα και με τη συμπλήρωση των υποδομών, μπορούμε να εξυπηρετούμε στο λιμάνι δύο πλοία ταυτοχρόνως σε σταθερή βάση. Για την κρουαζιέρα χρειάζεται ομόνοια…»!

ΝΙΚΟΣ ΤΡΑΝΤΑΣ