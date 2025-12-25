Με βαθιά θλίψη πληροφορηθήκαμε τον θάνατο της αγαπημένης μητέρας του συνεργάτη της ΑΝΑΤΟΛΗΣ, Μιχάλη Ατσαλάκη, της Πρεσβυτέρας Μαριάνθης Ατσαλάκη, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 81 ετών.

Η εκλιπούσα υπήρξε μια γυναίκα σεμνή, αξιοπρεπής και βαθιά συνδεδεμένη με τις αξίες της οικογένειας, της πίστης και της προσφοράς, αφήνοντας πίσω της ένα ισχυρό αποτύπωμα αγάπης και ήθους στα παιδιά, στα εγγόνια και σε όλους όσοι είχαν την τιμή να τη γνωρίσουν.

Η οικογένεια της ΑΝΑΤΟΛΗΣ εκφράζει τα ειλικρινή και θερμά της συλλυπητήρια στον αγαπητό συνεργάτη μας Μιχάλη Ατσαλάκη και στους οικείους του, συμμεριζόμενη τον πόνο της απώλειας. Ευχόμαστε ο Θεός να αναπαύσει την ψυχή της και να χαρίζει δύναμη και παρηγοριά στους ανθρώπους της.