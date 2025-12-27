Έφυγε από την ζωή στις 24 Δεκεμβρίου 2025, πλήρης ημερών, ο διαπρεπής λαογράφος και πρωτοπόρος κινηματογραφιστής των στοιχείων του λαϊκού πολιτισμού Γεώργιος Αικατερινίδης. Ο Γεώργιος Αικατερινίδης υπηρέτησε στο Λαογραφικό Αρχείο / Κέντρο Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών από το 1964 έως το 2002 όταν αποχώρησε ως Διευθυντής Ερευνών. Ο Αικατερινίδης υπήρξε στενός συνεργάτης τόσο του Γεωργίου Μέγα, στο πλαίσιο της Ελληνικής Λαογραφικής Εταιρείας και της Ακαδημίας Αθηνών, όσο και του Γεωργίου Σπυριδάκη ως διευθυντή του Λαογραφικού Αρχείου. Οι πρώτες του αποστολές για επιτόπιες έρευνες στην Δράμα, τις Σέρρες, την Κρήτη, την Κάλυμνο, το Μεσολόγγι κ.α., στο πλαίσιο της Ακαδημίας Αθηνών, ενισχύθηκαν από το τότε Βασιλικό Ίδρυμα Ερευνών και συνεχίστηκαν συστηματικά (1964 κ.ε.) όταν ανέλαβε ως συντάκτης του Λαογραφικού Αρχείου το Κινηματογραφικό Τμήμα του που δημιουργήθηκε με πρωτοβουλία του Γ. Κ. Σπυριδάκη. Ακαταπόνητος εθνογράφος, πραγματοποίησε επιτόπιες έρευνες σε όλη την Ελλάδα, καταγράφοντας, κινηματογραφώντας και φωτογραφίζοντας, συχνά σε δύσκολες συνθήκες, λαϊκά δρώμενα και έθιμα αλλά και εκδηλώσεις του υλικού πολιτισμού. Η οπτική του στις εθνογραφικές κινηματογραφήσεις και στις φωτογραφήσεις του διακρινόταν τόσο από το προσωπικό ταλέντο όσο και από την βαθιά γνώση των θεμάτων και τον σεβασμό προς τους ανθρώπους που κατέγραφε. Δημιούργησε σχέσεις ζωής σε όλη την Ελλάδα και ιδιαιτέρως στην γενέτειρά του Κρήτη και στην Ανατολική Μακεδονία. Ειδικότερα στην Βόρειο Ελλάδα εργάστηκε συστηματικά για την μελέτη και προαγωγή των λαϊκών δρωμένων σε εποχές αντίξοες, μετά τον Εμφύλιο, όταν κάθε άλλο παρά ενθαρρύνονταν οι επιτόπιες έρευνες ακόμη και από καθιερωμένους φορείς. Ήταν Διδάκτωρ Λαογραφίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων όπου εκπόνησε υποδειγματική διατριβή με θέμα τις νεοελληνικές αιματηρές θυσίες (1979) με εισηγητή τον καθηγητή Μιχάλη Μερακλή. Για το έργο του τιμήθηκε από πολλούς φορείς. Ανακηρύχθηκε Επίτιμος Διδάκτωρ Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Κρήτης. Συνεργάστηκε με το Ραδιόφωνο και την Τηλεόραση μεταδίδοντας την λαογραφική γνώση του στο ευρύ κοινό.

Με το Κέντρο Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών στο οποίο είχε εμπιστευθεί το επιστημονικό του έργο και το αρχειακό του απόθεμα, διατήρησε ισχυρό δεσμό έως, κυριολεκτικά, την ύστατη ώρα. Είναι άξιο αναφοράς ότι συνεργαζόταν άριστα ιδιαιτέρως με νεότερα μέλη του προσωπικού που εισήλθαν στο Κέντρο μετά την αφυπηρέτηση του. Αιωνία του η μνήμη!

Φωτογραφία: Κινηματογράφηση του πανηγυριού κατά τη γιορτή του Αγίου Γεωργίου στην Ασή Γωνιά Χανίων (1964). Προσφορά γάλακτος στους παρευρισκόμενους και τον κινηματογραφιστή-λαογράφο.

￼