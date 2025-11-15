Τις προηγούμενες ημέρες υπογράφηκε η σύμβαση για το μεγάλο έργο αναβάθμισης της Μαρίνας Αγίου Νικολάου.

Από τον Πρόεδρο της ΔΑΕΑΝ Γιώργο Αστρουλάκη ζητήσαμε περισσότερες λεπτομέρειες.

Αξίζει να σημειωθούν ξανά μερικές από τις παρεμβάσεις που περιλαμβάνει το έργο: νέες πλωτές προβλήτες και υποδομές λιμένα, νέα συστήματα αγκύρωσης, 202 πυργίσκοι παροχής ρεύματος και 202 παροχής νερού με ενσωματωμένους μετρητές για εξυπηρέτηση σκαφών, ανάπτυξη και εγκατάσταση συστήματος τηλεπαρακολούθησης και χρέωσης καταναλώσεων μέσω cloud εφαρμογής, εγκατάσταση πυργίσκων επί των πλωτών προβλητών, εγκατάσταση καλωδιώσεων τροφοδοσίας και υδραυλικών σωληνώσεων επί των προβλητών, έκδοση πιστοποιητικού ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων. Επίσης επενδύσεις σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας: εγκατάσταση σκιάστρων στον χώρο στάθμευσης στην είσοδο της μαρίνας, εγκατάσταση φωτοβολταϊκών (Φ/Β) panels επί των σκιάστρων, τοποθέτηση οικίσκου για inverter και έλεγχο Φ/Β εγκατάστασης, εγκατάσταση συστήματος γείωσης.

Τα κατασκευαστικά θα ολοκληρωθούν μέχρι τέλος Απριλίου

Ο Πρόεδρος της ΔΑΕΑΝ ενημέρωσε ότι εντός των ημερών θα γίνει η τελευταία σύσκεψη κατασκευαστικών για τις διαδικασίες που θα ακολουθήσουν έτσι ώστε να γίνουν όλες οι προβλεπόμενες ενέργειες.

Ανέφερε ότι οι εργολάβοι είναι πολύ αισιόδοξοι για την αποπεράτωση του έργου εντός των χρονοδιαγραμμάτων που έθεσαν οι ίδιοι. Όπως τους έχουν ενημερώσει, τα κατασκευαστικά, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, εάν δεν υπάρξει κάποιο πρόβλημα, θα έχουν ολοκληρωθεί τέλος Απριλίου.

Η Μαρίνα θα λειτουργεί κανονικά

Συζητήσαμε επίσης και για τις μελλοντικές συνέπειες στην τουριστική προβολή και κίνηση της Μαρίνας του Αγίου Νικολάου έπειτα από την αποπεράτωση των έργων. Ο κ. Αστρουλάκης εξήγησε ότι όταν υπάρχει ένα καινούριο προϊόν αυτό συμβάλει στο να προβληθεί καλύτερα η περιοχή. Ανέφερε ότι όταν γίνεται μια επένδυση 2 εκατομ. ευρώ είναι αυτονόητο ότι οι τιμές θα συσχετίζονται με την προσφορά αλλά και την ζήτηση. Για το τι θα συμβεί μόλις ξεκινήσουν οι εργασίες και πως θα λειτουργεί τότε η Μαρίνα ενημέρωσε ότι η Μαρίνα θα εξακολουθήσει να λειτουργεί κανονικά ενώ σημείωσε ότι αυτό είναι το δύσκολο κομμάτι καθώς θα πρέπει να συνεχίσουν να είναι καθημερινά λειτουργικοί ανεξάρτητα από τις παρεμβάσεις που θα υλοποιούνται.

Τα πρώτα αποτελέσματα θα ξεκινήσουν να φαίνονται περίπου, όπως είπε ο κ. Αστρουλάκης, τον Φλεβάρη-Μάρτιο, που θα ξεκινήσουν να έρχονται με τα φορτηγά οι πλωτές προβλήτες, θα δημιουργηθεί ένα εργοτάξιο 200 τετραγωνικά μέσα στη Μαρίνα και θα μπορεί ο κόσμος να αντιληφθεί και οπτικά όλη την διαδικασία.

Τώρα θα ξεκινήσουν κάποιες τσιμεντοστρώσεις, αλλά και διάφορες προπαρασκευαστικές εργασίες που πρέπει να γίνουν.

Ο κ. Αστρουλάκης θέλησε μέσα από την ΑΝΑΤΟΛΗ να ζητήσει κατανόηση και υπομονή από τους χρήστες της Μαρίνας έως την ολοκλήρωση των εργασιών, εκφράζοντας την πεποίθησή του ότι το τελικό αποτέλεσμα θα είναι κάτι που θα ευχαριστήσει όλους, τόσο τη διοίκηση, όσο και τους χρήστες της Μαρίνας.

ΣΟΦΙΑ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ