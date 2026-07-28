Βραβευμένη στο φεστιβάλ Καννών, η ταινία χωρίζεται σε δύο μέρη. Ξεκινάει το 2007, παρακολουθώντας την καθημερινότητα του Οσάμα, ιδιοκτήτη ενός μαγαζιού με φαλάφελ, στο οποίο δουλεύει ο νεαρός, φιλήσυχος Γιάχια, απρόθυμος συνεργάτης του και στη διακίνηση ναρκωτικών. Αυτή θα φέρει τον Οσάμα αντιμέτωπο με έναν διεφθαρμένο αστυνομικό και δύο χρόνια αργότερα τον Γιάχια, πρωταγωνιστή ενός παλαιστινιακού… action movie, μπροστά σε ένα δίλημμα ζωής και θανάτου. Πολιτική, χιούμορ, σασπένς και σινεφιλία δίνουν τα χέρια σε μια εύστροφη, ανατρεπτική αλληγορία για την πραγματικότητα στην Μέση Ανατολή.