Την Παρασκευή 31 Ιουλίου, ο Ορειβατικός Σύλλογος Αγίου Νικολάου καλεί τα μέλη του, αν το επιθυμούν, να συμμετάσχουν στην απογευματινή προσκυνηματική πεζοπορία που θα ξεκινήσει από την εκκλησία του Αγίου Ιωάννη Προδρόμου στην κεντρική πλατεία των Μεσελέρων για τη μεταφορά με πομπή της παλιάς εικόνας της Παναγίας στην Ιερά Μονή Παναγίας Βρυωμένης. Θα ακολουθήσει ο εσπερινός κι ένα μικρό κέρασμα κι επιστροφή.



ΠΡΟΣΟΧΗ: Φροντίζουμε να έχουμε μαζί μας φακό & αντιανεμικό μπουφάν – ρούχα που αρμόζουν σε εκκλησία, αν θέλετε να παρακολουθήσετε τον εσπερινό.

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ: από Μεσελέρους το απόγευμα της Παρασκευής στις 17:00

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Μαρία Μετζογιαννάκη (6973363701) – Λεωνίδας Κλώντζας (τηλ. 694478507)

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΟΡΕΙΑΣ: 2- 2,5 ώρες (χωρίς τις απαραίτητες στάσεις)

ΒΑΘΜΟΣ ΔΥΣΚΟΛΙΑΣ: 1