Με τον καλύτερο δυνατό τρόπο άνοιξε την αυλαία του το Μικρό Φεστιβάλ στον Άγιο Νικόλαο, επιβεβαιώνοντας από την πρώτη κιόλας βραδιά τη δυναμική του επιστροφή. Το Σάββατο το βράδυ, στο κατάμεστο κινηματοθέατρο REX, το κοινό είχε την ευκαιρία να απολαύσει μια ξεχωριστή μουσική εμπειρία με πρωταγωνίστρια τη μοναδική Ηρώ.

Η Ηρώ ανέβηκε στη σκηνή και από τα πρώτα λεπτά κατάφερε να δημιουργήσει μια ζεστή, οικεία ατμόσφαιρα, χτίζοντας μια ουσιαστική επικοινωνία με το κοινό. Με τη χαρακτηριστική της φωνή, την ερμηνευτική της ευαισθησία και το προσωπικό της ταπεραμέντο, παρουσίασε ένα πρόγραμμα χωρίς στεγανά, όπου ποπ, έντεχνα και λαϊκά στοιχεία συνυπήρχαν αρμονικά, επιβεβαιώνοντας τη φιλοσοφία της ότι η μουσική είναι μία και ενώνεται μέσα από το συναίσθημα.

Ιδιαίτερη στιγμή της βραδιάς αποτέλεσαν τα τραγούδια που ερμήνευσαν παιδιά του Ωδείου Τέχνης. Η οκτάχρονη Όλγα Ζαρλέγκα – Κουναλάκη που έπαιξε στο πιάνο και τραγούδησε «Down in the river to pray». Η Κωνσταντίνα Δαμουρά που τραγούδησε, μαζί με την Όλγα, την «Παραμυθένια», σύνθεση της Καθηγήτριας Πιάνου και τραγουδοποιού Στέλλας Μαστοράκη, που συνόδευε η ίδια στο πιάνο, ο Νικόλας Δαβράδος που έπαιξε στο πιάνο και τραγούδησε μια άλλη σύνθεση της κας Μαστοράκη, «Δυο λόγια πες της καρδιάς» και η Ειρήνη Παπαζαχαριάκη που έπαιξε στην κιθάρα και τραγούδησε μια δικιά της σύνθεση.

Την βραδιά άνοιξαν οι ιδιοκτήτριες του Ωδείου Τέχνης Σοφία Αρακαδάκη και Ειρήνη Παναγιωτάκη, ενώ χαιρετισμό απεύθυνε ο Δήμαρχος Μανώλης Μενεγάκης.