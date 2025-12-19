Στην Κύπρο βρίσκονται εδώ και μερικές ημέρες οι αθλήτριες του Άγιος Νικόλαος ΓΣ, Νικολέτα Ραφαϊλάκη, Άννα Κεντριανάκη και Εμμανουέλα Λαυρεντάκη, πραγματοποιώντας το βασικό στάδιο της προετοιμασίας τους ενόψει των σημαντικών αγωνιστικών υποχρεώσεων που τις περιμένουν τους προσεχείς μήνες σε μεγάλες διοργανώσεις.

Οι προπονήσεις διεξάγονται στο Εθνικό Στάδιο Στίβου ΓΣΠ της Λευκωσίας, ένα από τα πλέον σύγχρονα και πλήρως εξοπλισμένα αθλητικά κέντρα της Κύπρου, προσφέροντας ιδανικές συνθήκες για υψηλού επιπέδου προετοιμασία. Τον σχεδιασμό και την επίβλεψη του προγράμματος έχει, όπως πάντα, ο προπονητής τους Λευτέρης Ραφαϊλάκης, ο οποίος επιμελείται με λεπτομέρεια κάθε στάδιο της δουλειάς, δίνοντας έμφαση τόσο στη φυσική κατάσταση όσο και στη βελτίωση των τεχνικών στοιχείων.

Το προπονητικό γκρουπ ενισχύεται από σήμερα με την παρουσία του Δημήτρη Σκύβαλου, ενώ για αύριο έχει προγραμματιστεί και η άφιξη του Μάνου Βάρδα, ολοκληρώνοντας σταδιακά το σχήμα των αθλητών που συμμετέχουν στο συγκεκριμένο προπονητικό καμπ. Την ίδια περίοδο, στο στάδιο της Λευκωσίας προπονούνται και άλλοι κορυφαίοι αθλητές και αθλήτριες, δημιουργώντας ένα ιδιαίτερα ανταγωνιστικό και υψηλού επιπέδου περιβάλλον, το οποίο συμβάλλει καθοριστικά στην ποιότητα της προετοιμασίας.

Η επιλογή της Κύπρου για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας δεν είναι τυχαία, καθώς συνδυάζει άριστες εγκαταστάσεις, ευνοϊκές καιρικές συνθήκες και τη δυνατότητα προπόνησης σε συνθήκες που προσομοιάζουν αυτές των μεγάλων διεθνών διοργανώσεων. Για τους αθλητές-αθλήτριες του Άγιος Νικόλαος ΓΣ, η περίοδος αυτή αποτελεί κομβικό σημείο στην αγωνιστική τους πορεία, με στόχο να παρουσιαστούν απόλυτα έτοιμοι-ες στις απαιτητικές προκλήσεις που ακολουθούν.

Με συστηματική δουλειά, σωστό προγραμματισμό και υψηλό επίπεδο συγκέντρωσης, το προπονητικό αυτό διάστημα στην Κύπρο φιλοδοξεί να αποτελέσει τη βάση για μια επιτυχημένη αγωνιστική χρονιά, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή ανοδική πορεία των αθλητων-τριών και του συλλόγου συνολικά.