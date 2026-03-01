Ο Δήμος Ιεράπετρας σε συνεργασία με την Κινητή Καρδιολογική Μονάδα της Περιφέρειας Κρήτης, πραγματοποίησαν με επιτυχία δωρεάν καρδιολογικό έλεγχο σε αθλητές/τριες της Ιεράπετρας, ηλικίας από 14 έως 17 ετών.

Η εξέταση πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου με τη συμμετοχή 35 αθλητών και αθλητριών.

Η δράση υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος πρόληψης «ΖΩΗ» της Περιφέρειας Κρήτης, σε συνεργασία με τον Ιατρικό Σύλλογο Ηρακλείου και με τις αθλητικές ενώσεις του νησιού μας (ΕΣΠΕΚ, ΕΚΑΣΚ, ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Κρήτης και τις ΕΠΣ ).

Παρευρέθηκαν ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Νικόλαος Τζουμάκας, η Αντιδήμαρχος Αθλητισμού Μαρίνα Αχλάτη καθώς και η αναπληρώτρια Διευθύντρια Κοινωνικής Πολιτικής Δημόσιας Υγείας και Αθλητισμού του Δήμου Σταυρούλα Κιουρανάκη και η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη του Τμήματος Χρυσούλα Χαλκιαδάκη.