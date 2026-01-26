Οι εκπαιδευόμενοι και οι εκπαιδευτές του Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας Σητείας, στο πλαίσιο της διαθεματικής εργασίας τους – project με τίτλο «Ευ ζην – Σώμα, νους, ψυχή σε ισορροπία», είχαμε την τιμή να υποδεχτούμε στον χώρο του σχολείου, την Πέμπτη 22 Ιανουαρίου 2026, τον Γενικό Οικογενειακό Γιατρό, κο Συμεωνάκη Αργύριο.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, είχαμε την ευκαιρία να ενημερωθούμε για θέματα που αφορούν τη σημασία της πρόληψης, τις εξετάσεις που πρέπει να γίνονται από τον γενικό πληθυσμό στο πλαίσιο της πρόληψης, για συμπτώματα που θα πρέπει να διερευνηθούν, για τη σημασία της διατροφής και της άθλησης για ένα ολοκληρωμένο αποτέλεσμα. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στον ρόλο της παχυσαρκίας η οποία συνδέεται με πολλές ασθένειες. Η συζήτηση με τον κο Συμεωνάκη κράτησε αμείωτο το ενδιαφέρον όλων των παρευρισκομένων.

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον κο Συμεωνάκη Αργύριο ο οποίος πολύ πρόθυμα ανταποκρίθηκε στην πρόσκλησή μας, καθώς και τις γνώσεις – συμβουλές που μοιράστηκε μαζί μας και να του ευχηθούμε καλή συνέχεια στο έργο του.

Η Εκπαιδεύτρια του Ελληνικού Γραμματισμού Περράκη Χρύσα

Ο υποδιευθυντής του ΣΔΕ Ιεράπετρας Αργυράκης Δημήτριος