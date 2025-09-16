Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια για την απώλεια του συναδέλφου Δημοτικού Συμβούλου ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ και προέδρου της Επιτροπής Υγείας του Δήμου ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗ ΒΟΓΙΑΤΖΗ ενός διακεκριμένου επαγγελματία και εκλεκτού συνδημότης μας ,στην σύζυγο, σε όλη την οικογένεια και στους οικείους του.

Η σοβαρότητα, η υπευθυνότητα, η ευθύτητα και οι στοχευμένες τοποθετήσεις του εκλιπόντα σε θέματα δημόσιου ενδιαφέροντος, αφήνουν έντονο αποτύπωμα στις συνειδήσεις μας. Η συμβολή του και η παρουσία του αλλα και η άποψή του σε πολλές και σημαντικές αποφάσεις του Δημοτικού μας Συμβουλίου ήταν καθοριστική

Αιωνία η μνήμη, απαλή η ΓΕΡΑΠΕΤΡΙΤΙΚΗ γή που σε δέχεται ΓΙΑΝΝΗ.

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ

ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΈΛΛΟΝ

Ο ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ

ΓΟΥΛΙΔΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ