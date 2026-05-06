Γνωρίζατε ότι στην πόλη μας λειτουργούν 4 Πολύκεντρα Ανακύκλωσης όπου μπορείτε να ανακυκλώνετε το χαρτί σας με τον πιο σωστό και αποδοτικό τρόπο;

Πολλοί συμπολίτες μας δεν γνωρίζουν αυτή τη δυνατότητα, η οποία όμως είναι καθοριστική για την προστασία του περιβάλλοντος. Η σημασία της ανακύκλωσης του χαρτιού στα Πολύκεντρα είναι τεράστια:

Διασφάλιση καθαρότητας: Στους κοινούς κάδους, το χαρτί έρχεται σε επαφή με υπολείμματα τροφών και υγρά. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να μολύνεται το υλικό και να καθίσταται αδύνατη η σωστή επεξεργασία του. Στα Πολύκεντρα, το χαρτί παραμένει απόλυτα καθαρό, διατηρώντας την ποιότητά του για να ξαναχρησιμοποιηθεί στο 100%.

Ουσιαστική Ανακύκλωση: Η ανακύκλωση δεν είναι απλώς μια κίνηση, είναι ευθύνη. Επιλέγοντας τα ειδικά αυτά σημεία, διασφαλίζουμε ότι οι πόροι του πλανήτη μας δεν πηγαίνουν χαμένοι και με αυτόν τον τρόπο ο Δήμος μας πρωτοπορεί στην κυκλική οικονομία.

Ας αλλάξουμε συνήθειες!

Από το γραφείο τύπου του Δήμου Σητείας