Με ομόφωνη απόφαση του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου καταδικάστηκε την Τετάρτη 6 Μαΐου ο καθηγητής Μαθηματικών από την Σητεία σε συνολικά 24 έτη κάθειρξης – τα 18 χωρίς αναστολή.

Πρόκειται για την υπόθεση που συγκλόνισε όσο καμία άλλη, τα τελευταία έτη την μικρή τοπική κοινωνία της περιοχής με κατηγορούμενο – πλέον καταδικασθέντα- τον καθηγητή Μαθηματικών. Δυνάμει αμετάκλητου βουλεύματος του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Λασιθίου κατηγορείτο «για τα αδικήματα της κατάχρησης ανηλίκων, με παθόντες που δεν συμπλήρωσαν το 14ο έτος της ηλικίας τους και άλλους που δεν συμπλήρωσαν το αυτό, με την επιβαρυντική περίσταση της τέλεσης της πράξης από εκπαιδευτικό /πρόσωπο που παραδίδει μαθήματα στον ανήλικο, κατ’ εξακολούθηση και κατά συρροή και της παρουσίασης πράξεων γενετήσιου χαρακτήρα σε ανήλικο, κατ’ εξακολούθηση».

Το δικαστήριο κήρυξε ένοχο τον καθηγητή ιδιωτικής εκπαίδευσης, αποδίδοντας δικαιοσύνη. Η προστασία, ως γνωστόν, των ανηλίκων τίθενται πρωτίστως από το νομοθέτη. Στην προκειμένη περίπτωση ο λόγος για τρία παιδιά από 12,5 έως περίπου 15,5 ετών! Τρεις μαθήτριες, σε βάρος των οποίων στην διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας, τελέστηκαν από τον καθηγητή τους, γενετήσιες -ασελγείς- πράξεις στο φροντιστήριο που διατηρούσε στο παρελθόν. Κατά την ακροαματική διαδικασία ωστόσο προέκυψε και τέταρτο νέο κορίτσι, το οποίο κατέθεσε για την υπόθεση, με αναφορά και σε δικό της περιστατικό. Μάλιστα πολύ πρόσφατα υπέβαλε μήνυση στον ίδιο – για παραποίηση, δημοσιοποίηση προσωπικών δεδομένων- αναφορικά με βίντεο που ανάρτησε στο facebook λίγες ημέρες πριν ολοκληρωθεί η δίκη, στην οποία ήταν μέχρι τότε κατηγορούμενος.

Είναι γνωστό, στους χρήστες του διαδικτύου ότι ο καταδικασθείς πλέον εκπαιδευτικός, χρησιμοποιεί το διαδίκτυο για την προβολή σειράς «επεισοδίων», τα τελευταία χρόνια, εκφράζοντας απόψεις, παρουσιάζοντας «υλικό» κάνοντας λόγο για «παραβατικές ενέργειες», εμπλέκοντας αρκετούς ανθρώπους, ισχυριζόμενος ότι λόγω των «αποκαλύψεών» του, στήθηκε μία πλεκτάνη εναντίον του. Ωστόσο σύμφωνα με το αποτέλεσμα της δίκης, στην οποία παρουσιάστηκαν τα γεγονότα, δεν στοιχειοθετείται, ούτε πλεκτάνη ούτε σύνδεση με την υπόθεση για την οποία κάθισε στο εδώλιο ο εκπαιδευτικός, κατηγορούμενος δηλαδή για σοβαρές κακουργηματικές πράξεις εις βάρος τριών ανήλικων μαθητριών του. Υπενθυμίζεται ότι η απόφαση του δικαστηρίου ήταν ομόφωνη.

Τρεις αναβολές

Η δίκη ξεκίνησε έπειτα από τρεις αναβολές, που είχαν ζητηθεί από την πλευρά του κατηγορουμένου και την διακοπή που έγινε ακολούθως στις 3 Μαρτίου μετά από αναβολή που ζητήθηκε από τους νομικούς εκπροσώπους της υπόθεσης, με τον ορισμό ωστόσο από το δικαστήριο την 10η Μαρτίου για την εκλογή των ενόρκων. Ακολούθως ορίστηκε ημερομηνία για την εκδίκαση της υπόθεσης στις 31η Μαρτίου αλλά και πάλι δεν εξελίχθηκε η διαδικασία καθώς ο κατηγορούμενος προσήλθε χωρίς τον μέχρι τότε δικηγόρο του. Οπότε έπρεπε να διοριστεί από το δικαστήριο συνήγορος υπεράσπισης, κάτι που έγινε και προσδιορίστηκε νέα δικάσιμος στις 25 Απριλίου προκειμένου να ενημερωθεί ο διορισθείς δικηγόρος. Στις 25 Απριλίου πράγματι ξεκίνησαν οι καταθέσεις, δηλαδή έπειτα από σχεδόν τέσσερα χρόνια από τότε που είχαν υποβληθεί διαδοχικά οι καταγγελίες από τα τρία κορίτσια και τους γονείς τους, το Μάιο του 2022.

Στις 25 Απριλίου η δίκη ξεκίνησε με τις καταθέσεις των μαρτύρων κατηγορίας- των κοριτσιών και των γονιών τους- κι ακολούθως ξεκίνησαν οι καταθέσεις των μαρτύρων υπεράσπισης. Αργά το απόγευμα υπήρξε διακοπή και ορίστηκε νέα δικάσιμος την Πέμπτη 30 Απριλίου, κατά την οποία ολοκληρώθηκαν οι καταθέσεις των μαρτύρων υπεράσπισης, ενώ την ίδια ημέρα κατέθεσε και το προαναφερόμενο τέταρτο νέο κορίτσι. Ακολούθησε -την ίδια πάντα ημέρα – η απολογία του καθηγητή Μαθηματικών από την Σητεία και διήρκησε περισσότερο από τρεις ώρες. Μετά την ολοκλήρωση αυτής και πάλι απογευματινές ώρες, η διαδικασία διεκόπη και ορίστηκε η 6η Μαΐου για την συνέχιση της με τις αναμενόμενες αγορεύσεις του Εισαγγελέα και των δύο νομικών εκπροσώπων της υπόθεσης και εν τέλει την απόφαση του δικαστηρίου, όπως κι έγινε. Ωστόσο χωρίς την παρουσία -την τελευταία ημέρα της δίκης- του μέχρι τότε κατηγορουμένου, ο οποίος εκπροσωπήθηκε από τον δικηγόρο του.

Το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο ομόφωνα έκρινε ένοχο τον καθηγητή Μαθηματικών από την Σητεία με την συνολική ποινή των 24 ετών κάθειρξης- εκ των οποίων τα 18 χωρίς αναστολή.

Παρουσιάστηκε στο Αστυνομικό Τμήμα

Ο καταδικασθείς, ο οποίος, όπως προαναφέρθηκε, δεν παρουσιάστηκε εκείνη την ημέρα στο δικαστήριο, μετέβη σύμφωνα με την υπάρχουσα πληροφόρηση, μεσημεριανές ώρες της Τετάρτης 6 Μαΐου στο Αστυνομικό Τμήμα Σητείας. Σε εκκρεμότητα ήταν αυτόφωρη διαδικασία (κατόπιν μήνυσης της προαναφερθείσας νεαρής κοπέλας για παραβίαση προσωπικών δεδομένων και τηλεφωνικών συνομιλιών απορρήτου συνδιαλέξεων), οπότε συνελήφθη στο πλαίσιο του αυτοφώρου. Αργότερα σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, εστάλη και εκτελέσθηκε και το ένταλμα σύλληψης.

Το πρωί της Πέμπτης 7 Μαΐου, χθες ακολούθησε η προσαγωγή του, από το Α/Τ Σητείας στην Εισαγγελία Ηρακλείου στο πλαίσιο της προβλεπόμενης διαδικασίας εκτέλεσης της καταδικαστικής απόφασης εις βάρος του.

Εμβρόντητη η κοινωνία

Η συγκεκριμένη υπόθεση εξακολουθεί να συγκλονίζει την τοπική κοινωνία της Σητείας γιατί πρώτα από όλα, αφορά παιδιά, αθώες παιδικές ψυχές που θα έπρεπε να προστατεύονται και όχι να τραυματίζονται από έναν ενήλικα, από έναν εκπαιδευτικό. Τραύματα που κανείς δεν ξέρει αν και πότε θα επουλωθούν. Αφορά όμως και τις οικογένειές τους, τους γονείς τους που περίμεναν όλα αυτά τα χρόνια, καρτερικά, με αξιοπρέπεια, ζητώντας το αυτονόητο, την δικαίωση των παιδιών τους. Αλλά και να μην υπάρχει η δυνατότητα επανάληψης. Να μην βρεθούν στην θέση των παιδιών τους άλλα παιδιά.

Κι ασφαλώς η απόφαση του δικαστηρίου είναι πολύ σημαντική γιατί λειτουργεί και ως ακτίνα φωτός για την πολυσυζητημένη και πολυπόθητη στις μέρες μας απονομή δικαιοσύνης.

Τα κορίτσια και οι γονείς τους απέδειξαν πως μετά την βροχή βγαίνει το ουράνιο τόξο. Η αλήθεια δηλαδή. Ευχή ασφαλώς όλων των υγιώς σκεπτόμενων ανθρώπων είναι κανένα παιδί να μην βρεθεί ποτέ σε καμία επίπονη κατάσταση. Και γι’ αυτό, ευθύνη έχουμε όλοι μας. Γονείς, εκπαιδευτικοί, συγγενείς, φίλοι, συνολικά η κοινωνία, όλοι με κάθε τρόπο οφείλουμε να προστατεύουμε τα παιδιά.

ΜΑΡΙΖΑ ΨΑΡΑΚΗ