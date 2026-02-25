Εφορία: Στο «μικροσκόπιο» τα τσουχτερά πρόστιμα για εκπρόθεσμες δηλώσεις

Γιατί η Διαρκής Επιτροπή Φορολογικής Πολιτικής του ΥΠΕΘΟ θέτει ζήτημα επανεξέτασης. Οι αντιδράσεις από επιχειρηματίες και επαγγελματίες. Τι αναφέρει το υπόμνημα που κατέθεσε.

Να μπει «φρένο» στα τσουχτερά πρόστιμα που επιβάλλονται σε περιπτώσεις εκπρόθεσμων μηδενικών ή πιστωτικών δηλώσεων παρακρατούμενων φόρων και ΦΠΑ, τη στιγμή που η δήλωση δεν δημιουργεί φορολογική υποχρέωση, ζητεί η Διαρκής Επιτροπή για την αρωγή της φορολογικής πολιτικής του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών (ΥΠΕΘΟ).

Η εν λόγω Επιτροπή- η οποία αποτελεί τον «σύνδεσμο» μεταξύ του ΥΠΕΘΟ και κοινωνικών φορέων για μείζονα ζητήματα φορολογικής πολιτικής- υπογραμμίζει ότι η επιβολή υψηλών προστίμων για καθυστέρηση δεν υπηρετεί ούτε τη φορολογική συμμόρφωση, ούτε το δημόσιο συμφέρον. Θέτει ουσιαστικά θέμα επανεξέτασης και κουρέματος των προστίμων που φτάνουν έως 500 ευρώ ανά παράβαση για την υποβολή εκπρόθεσμων δηλώσεων από τις οποίες δεν προκύπτει φόρος.

Η επίμαχη διάταξη έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις από επιχειρήσεις και επαγγελματίες, καθώς προβλέπει την επιβολή προστίμου 250 ή 500 ευρώ ανάλογα με το λογιστικό σύστημα που τηρεί ο φορολογούμενος (απλογραφικό ή διπλογραφικό) για εκπρόθεσμη υποβολή δηλώσεων ΦΠΑ ακόμη και όταν αυτές είναι μηδενικές ή πιστωτικές.

