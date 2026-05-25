Παναγιώτης και Γιώργος Αγγελόπουλος: Τα καλύτερα είναι μπροστά, πάμε να πάρουμε και άλλα ευρωπαϊκά

25/05/2026
25/05/2026
25/05/2026
25/05/2026
25/05/2026
25/05/2026
25/05/2026
Δευτέρα, 25 Μαΐου, 2026
by anatolh kim
25/05/2026
in Αθλητισμός, Μπάσκετ
Στιγμές δικαίωσης έζησαν τα ξημερώματα της Δευτέρας οι ιδιοκτήτες της ΚΑΕ Ολυμπιακός, Παναγιώτης και Γιώργος Αγγελόπουλος, που αποθεώθηκαν και στη φιέστα που πραγματοποιήθηκε έξω από το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά.

Οι δύο τους έδωσαν, μάλιστα, σύνθημα για την επόμενη ημέρα λέγοντας «τα καλύτερα είναι μπροστά, πάμε να πάρουμε και άλλα ευρωπαϊκά».

«Η ψυχή του Ολυμπιακού είστε εσείς, για εσάς γίνονται όλα. Σας ευχαριστούμε πολύ για όλη την υποστήριξη» είπε ο Παναγιώτης Αγγελόπουλος πριν να φωνάξει το σύνθημα «μέχρι τέλους, οε, οε, οε».

«Πόσοι είμαστε δεν βλέπω; Ο Ολυμπιακός σε λίγους μήνες θα μπει στο νέο του σπίτι, στο νέο ΣΕΦ πρωταθλητής Ευρώπης. Τα καλύτερα είναι μπροστά. Να είστε καλά» κατέληξε ο Παναγιώτης Αγγελόπουλος.

Από την πλευρά του ο Γιώργος Αγγελόπουλος είπε: «Σήμερα γιορτάζει όχι μόνο ο Πειραιά αλλά και όλη η Ελλάδα. Αυτά που ζήσαμε σήμερα δεν τα έχουμε ξαναζήσει στη ζωή μας, θέλουμε να τα ξαναζήσουμε. Δεν σταματάμε στο σήμερα, πάμε να πάρουμε και άλλα ευρωπαϊκά».
