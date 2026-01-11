Ο ΑΟΑΝ Β πήρε μεγάλη νίκη στην 9η αγωνιστική της Β’ κατηγορίας της ΕΠΣΛ επικρατώντας του ΠΑΟ Κρούστα 2-0, υποχρεώνοντας τον στην πρώτη του ήττα και διατηρώντας αυτός το αήττητο του και ο Ποσειδώνας Σητείας κερδίζοντας 11-1 τον Απόλλωνα (έχοντας παιχνίδι περισσότερο), έμεινε μόνος στην κορυφή. Στο άλλο παιχνίδι η Θύελλα Ιεράπετρας επικράτησε 7-3 της Νίκη Σητείας Β, ενώ δεν διεξήχθη το ΑΟ Σκοπής-ΑΕ Λακωνίων.
Β’ ΕΠΣΛ
9η αγωνιστική
Θύελλα Ιεράπετρας-Νίκη Σητείας Β 7-3
Ποσειδώνας-Απόλλων Ιεράπετρας 11-1
ΑΟΑΝ Β-ΠΑΟ Κρούστα 2-0
ΑΟ Σκοπής-ΑΕ Λακωνίων αναβολή
ΑΟ Βραχασίου Β-Οροπεδιακός 0-3 α.α.
ΑΕ Νεάπολης Β-ΟΦΙ Β 0-3 α.α.
Η βαθμολογία
1.Ποσειδώνας Σητείας 8-0-1 (41-6) 24
2.ΑΟΑΝ Β 7-1-0 (32-3) 22
3.ΠΑΟ Κρούστα 7-0-1 (36-5) 21
4.ΟΦΙ Β 6-1-2 (20-4) 19
5.Οροπεδιακός 4-0-5 (16-24) 12
6.ΑΕ Νεάπολης Β 3-1-5 (15-18) 10 (αποχώρησε)
7.Θύελλα Ιεράπετρας 3-0-5 (15-20) 9
8.Απόλλων Ιερ. 3-0-6 (16-43) 9
9.ΑΟ Σκοπής 2-1-5 (12-23) 7
10.ΑΕ Λακωνίων 3-0-2 (11-13) 6*
11.Νίκη Σητείας Β 2-0-7 (18-45) 6
– ΑΟ Βραχασίου Β (αποχώρησε)
*Έχουν αφαιρεθεί τρεις βαθμοί
Η επόμενη (10η) αγωνιστική
Θύελλα Ιεράπετρας-ΑΟ Βραχασίου Β
Οροπεδιακός-ΑΟΑΝ Β
Νίκη Σητείας Β-ΑΟ Σκοπής
ΠΑΟ Κρούστα-Ποσειδώνας Σητείας
ΑΕ Λακωνίων-ΑΕ Νεάπολης Β
Απόλλων Ιεράπετρας-ΟΦΙ Β