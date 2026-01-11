Ο ΑΟΑΝ Β πήρε μεγάλη νίκη στην 9η αγωνιστική της Β’ κατηγορίας της ΕΠΣΛ επικρατώντας του ΠΑΟ Κρούστα 2-0, υποχρεώνοντας τον στην πρώτη του ήττα και διατηρώντας αυτός το αήττητο του και ο Ποσειδώνας Σητείας κερδίζοντας 11-1 τον Απόλλωνα (έχοντας παιχνίδι περισσότερο), έμεινε μόνος στην κορυφή. Στο άλλο παιχνίδι η Θύελλα Ιεράπετρας επικράτησε 7-3 της Νίκη Σητείας Β, ενώ δεν διεξήχθη το ΑΟ Σκοπής-ΑΕ Λακωνίων.

Β’ ΕΠΣΛ

9η αγωνιστική

Θύελλα Ιεράπετρας-Νίκη Σητείας Β 7-3

Ποσειδώνας-Απόλλων Ιεράπετρας 11-1

ΑΟΑΝ Β-ΠΑΟ Κρούστα 2-0

ΑΟ Σκοπής-ΑΕ Λακωνίων αναβολή

ΑΟ Βραχασίου Β-Οροπεδιακός 0-3 α.α.

ΑΕ Νεάπολης Β-ΟΦΙ Β 0-3 α.α.

Η βαθμολογία

1.Ποσειδώνας Σητείας 8-0-1 (41-6) 24

2.ΑΟΑΝ Β 7-1-0 (32-3) 22

3.ΠΑΟ Κρούστα 7-0-1 (36-5) 21

4.ΟΦΙ Β 6-1-2 (20-4) 19

5.Οροπεδιακός 4-0-5 (16-24) 12

6.ΑΕ Νεάπολης Β 3-1-5 (15-18) 10 (αποχώρησε)

7.Θύελλα Ιεράπετρας 3-0-5 (15-20) 9

8.Απόλλων Ιερ. 3-0-6 (16-43) 9

9.ΑΟ Σκοπής 2-1-5 (12-23) 7

10.ΑΕ Λακωνίων 3-0-2 (11-13) 6*

11.Νίκη Σητείας Β 2-0-7 (18-45) 6

– ΑΟ Βραχασίου Β (αποχώρησε)

*Έχουν αφαιρεθεί τρεις βαθμοί

Η επόμενη (10η) αγωνιστική

Θύελλα Ιεράπετρας-ΑΟ Βραχασίου Β

Οροπεδιακός-ΑΟΑΝ Β

Νίκη Σητείας Β-ΑΟ Σκοπής

ΠΑΟ Κρούστα-Ποσειδώνας Σητείας

ΑΕ Λακωνίων-ΑΕ Νεάπολης Β

Απόλλων Ιεράπετρας-ΟΦΙ Β