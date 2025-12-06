Η τορπιλάκατος ΤΠΚ Καραθανάσης του Πολεμικού Ναυτικού μας, κατέπλευσε στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, τη νύχτα της Παρασκευής προς Σάββατο 6 Δεκεμβρίου. Με την παρουσία του θέλει να τιμήσει τον πολιούχο Άγιο Νικόλαο, προστάτη των ναυτικών και των θαλασσών.

Η τορπιλάκατος ΤΠΚ Καραθανάσης (Ταχύ Περιπολικό Κατευθυνομένων Βλημάτων) είναι μία από τις πιο σύγχρονες μονάδες του στόλου. Ονομάστηκε προς τιμήν του ηρωικά πεσόντος Υποπλοιάρχου Χριστόδουλου Καραθανάση ΠΝ, ο οποίος έχασε τη ζωή του κατά την πτώση του ελικοπτέρου AB 212 ΠΝ-21, εν ώρα καθήκοντος, κατά τη διάρκεια της κρίσης των Ιμίων στις 31 Ιανουαρίου 1996.

Εντάχθηκε επίσημα στη δύναμη του Πολεμικού Ναυτικού τον Ιούλιο του 2020. Είναι το έκτο πλοίο της κλάσης Ρουσσέν, γνωστής για την υψηλή ταχύτητα και την ισχυρή πυραυλική ισχύ. Διαθέτει προηγμένο οπλισμό.

Το πλοίο επισκέφθηκαν ο Περιφερειάρχης Κρήτης κ. Σταύρος Αρναουτάκης, η βουλευτής κ. Κατερίνα Σπυριδάκη, ο αντιπεριφερειάρχης κ. Γιάννης Ανδρουλάκης, ο δήμαρχος Αγίου Νικολάου κ. Μανώλης Μενεγάκης.



Ο Δήμαρχος κ. Μανώλης Μενεγάκης, μετά την επίσκεψή του μας δήλωσε : «Επισκεφτήκαμε την τορπιλάκατος “Καραθανάσης” που έχει πάρει το όνομά της από τον ήρωα των Ιμίων. Μας ξενάγησε ο πλοίαρχος. Πρόκειται για ένα πολύ αξιόπλοο σκάφος του Πολεμικού Ναυτικού, με την πιο σύγχρονη τεχνολογία. Νιώθουμε ευγνωμοσύνη για τις Ένοπλες Δυνάμεις μας, οι οποίες διατηρούν το αίσθημα ασφάλειας για το λαό και την πατρίδα μας. Είναι τιμή για την πόλη μας, την ημέρα του πολιούχου, η παρουσία του στο λιμάνι μας».

Ο αντιπεριφερειάρχης κ. Γιάννης Ανδρουλάκης μας δήλωσε: «Εύχομαι ο Άγιος προστάτης του Αγίου Νικολάου να βοηθά όλους μας. Το πιο εντυπωσιακό είναι ότι συνεχίζουμε 3.000 χρόνια μετά να λέμε ότι είναι μέγα το της θαλάσσης κράτος».

ΛΕΩΝ.Κ.