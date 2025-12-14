«Τρεις μαχαιριές του δώσαμε. Τίποτα παραπάνω…». Η φράση αυτή, ξεστομισμένη με μια ανατριχιαστική φυσικότητα μπροστά στην κάμερα ενός κινητού, δεν είναι απλώς μια ομολογία ενοχής. Είναι το επιτάφιο επίγραμμα μιας ολόκληρης κοινωνικής σύμβασης που έχει πάψει να ισχύει. Το περιστατικό στον Χολαργό, αυτό το ματωμένο απόγευμα του Δεκεμβρίου του 2025, δεν είναι «άλλο ένα περιστατικό βίας ανηλίκων». Είναι η απόλυτη αποτύπωση της ήττας μας. Όχι της ήττας των παιδιών, αλλά της δικής μας. Του κράτους, των θεσμών, της οικογένειας και, τελικά, της ίδιας της ανθρωπιάς μας.

Δεν πρόκειται να κουνήσω το δάχτυλο σε δεκατετράχρονα παιδιά. Είναι εύκολο, είναι βολικό και, κυρίως, είναι υποκριτικό. Όταν ένα παιδί θεωρεί πως το να καρφώσει ένα μαχαίρι στο σώμα ενός συνομήλικου του είναι μια πράξη ρουτίνας («τίποτα παραπάνω»), και στη συνέχεια νιώθει την ακατανίκητη ανάγκη να το διαφημίσει στο TikTok, τότε το πρόβλημα δεν είναι το παιδί. Το πρόβλημα είναι το «θερμοκήπιο» μέσα στο οποίο αυτό το παιδί μεγαλώνει, αναπνέει και διαμορφώνει συνείδηση.

Η κουλτούρα της εικόνας και ο ψηφιακός κανιβαλισμός

Ζούμε στην εποχή της απόλυτης εικόνας και της πλασματικής επικοινωνίας. Στο περιστατικό του Χολαργού, βλέπουμε την πλήρη συγχώνευση του φυσικού και του ψηφιακού κόσμου με τον πιο διεστραμμένο τρόπο. Η παγίδα στήθηκε διαδικτυακά. Η εκτέλεση έγινε φυσικά. Η επιβράβευση αναζητήθηκε ξανά διαδικτυακά.

Το βίντεο στο TikTok δεν ήταν απροσεξία. Ήταν το ζητούμενο. Σήμερα, αν δεν καταγράψεις την πράξη σου, αν δεν την μοιραστείς, είναι σαν να μην συνέβη. Η βία έχει μετατραπεί σε «content» (περιεχόμενο). Το μαχαίρι δεν είναι μόνο όπλο πρόκλησης πόνου, είναι αξεσουάρ για να ανέβουν τα views.

Αυτή η γενιά δεν ανακάλυψε τη βία. Η βία υπήρχε πάντα στις αυλές των σχολείων και στις αλάνες. Αυτή η γενιά, όμως, εκπαιδεύτηκε από εμάς να μετράει την αξία της με βάση την αλληλεπίδραση στην οθόνη. Κι όταν η κοινωνία επιβραβεύει το σοκ, την ακρότητα και την εικόνα χωρίς ηθικό αντίκρισμα, γιατί εκπλησσόμαστε που τα παιδιά σκηνοθετούν εγκλήματα;

Εδώ ακριβώς εντοπίζεται η τεράστια ευθύνη της «εποχής της εικόνας». Έχουμε δημιουργήσει έναν κόσμο όπου η ενσυναίσθηση έχει αντικατασταθεί από τον αλγόριθμο. Ο πόνος του άλλου δεν είναι βίωμα, είναι θέαμα. Το αίμα δεν είναι ζωή που χάνεται, είναι πίξελ στην οθόνη. Ο δράστης που λέει «τρεις μαχαιριές, τίποτα παραπάνω», μιλάει με όρους ποσοτικούς, όχι ποιοτικούς. Σαν να μετράει γκολ σε βιντεοπαιχνίδι, σαν να μετράει likes. Η αποκτήνωση έχει συντελεστεί πριν βγει το μαχαίρι από την τσέπη.

Η γύμνια των θεσμών και το κράτος που είναι παρατηρητής

Και ας περάσουμε στους «μεγάλους». Στο κράτος και τους θεσμούς που υποτίθεται ότι θωρακίζουν τη νέα γενιά. Πού είναι; Η απάντηση είναι σκληρή: Είναι απόντες ή στην καλύτερη περίπτωση, απλοί διεκπεραιωτές στατιστικών.

Το εκπαιδευτικό μας σύστημα έχει μετατραπεί σε ένα στείρο εξεταστικό κέντρο. Το σχολείο, αντί να είναι χώρος κοινωνικοποίησης, διαλόγου και ψυχικής καλλιέργειας, έχει γίνει ένας χώρος άγχους και ανταγωνισμού. Οι καθηγητές, φορτωμένοι με γραφειοκρατία και συχνά τρομοκρατημένοι και οι ίδιοι από την ένταση των μαθητών, αδυνατούν να παίξουν τον ρόλο του παιδαγωγού. Δεν υπάρχουν ουσιαστικές δομές ψυχολογικής υποστήριξης. Ένας ψυχολόγος για πεντακόσια παιδιά που εμφανίζεται μια φορά την εβδομάδα -όπου κι αν εμφανίζεται- δεν είναι λύση, είναι άλλοθι.

Η πολιτεία αρέσκεται να εξαγγέλλει μέτρα «καταστολής» κατόπιν εορτής. Αυστηρότερες ποινές, περισσότερη αστυνόμευση, κάμερες. Μα όταν φτάσουμε στην αστυνόμευση, το παιχνίδι έχει ήδη χαθεί. Το ζήτημα δεν είναι να συλλάβεις τον 15χρονο που μαχαίρωσε, αλλά να μην φτάσει να κρατήσει το μαχαίρι.

Το κράτος μας ασχολείται με την «υψηλή πολιτική», με ενεργειακούς κόμβους και τουριστικά ρεκόρ – θέματα που καλύπτω καθημερινά και εδώ στην Κρήτη – αλλά αδιαφορεί για το γεγονός ότι η κοινωνική βάση σαπίζει. Επενδύουμε σε υποδομές από μπετόν και σίδερο, αλλά αφήνουμε τις «ανθρώπινες υποδομές» να καταρρεύσουν. Έχουμε λεφτά για ψηφιακούς μετασχηματισμούς του δημοσίου, αλλά όχι για να στελεχώσουμε τις κοινωνικές υπηρεσίες που θα έπρεπε να βρίσκονται δίπλα σε προβληματικές οικογένειες πριν συμβεί το κακό.

Η οικογένεια σε κρίση και η μοναξιά των παιδιών

Δεν μπορούμε να βγάλουμε την οικογένεια από την εξίσωση, αλλά ας μην την πετροβολούμε εύκολα. Οι γονείς σήμερα τρέχουν σε έναν ατέρμονο αγώνα επιβίωσης. Η οικονομική πίεση, η ανασφάλεια, τα εξαντλητικά ωράρια εργασίας έχουν δημιουργήσει γονείς-φαντάσματα. Γονείς που είναι φυσικά παρόντες αλλά ουσιαστικά απόντες.

Πόσοι γονείς ξέρουν πραγματικά σε ποιους «ψηφιακούς δρόμους» κυκλοφορούν τα παιδιά τους; Πόσοι έχουν το κουράγιο και τον χρόνο να συζητήσουν, όχι για τους βαθμούς, αλλά για το πώς νιώθουν; Τα παιδιά είναι μόνα τους. Και μέσα στη μοναξιά τους, φτιάχνουν συμμορίες. Η συμμορία προσφέρει αυτό που δεν προσφέρει η κοινωνία: ταυτότητα, ανήκειν, προστασία, έστω και στρεβλή.

Η επίθεση στον Χολαργό ήταν «οργανωμένη». Υπήρχε σχέδιο, υπήρχαν ρόλοι. Αυτό δείχνει μια ανάγκη για δομή που τα παιδιά δεν βρίσκουν αλλού. Βρίσκουν σκοπό στη βία γιατί δεν βρίσκουν νόημα στην καθημερινότητά τους. Και εμείς, οι ενήλικες, είμαστε απασχολημένοι με τα δικά μας «ασήμαντα»: το στάτους, την κατανάλωση, την πολιτική της ατάκας.

Από το Λασίθι στον Χολαργό: Το μαχαίρι ως σύμβολο δύναμης

Ως δημοσιογράφος στην Κρήτη, το θέμα με αγγίζει διπλά. Εδώ στην Κρήτη, έχουμε μια άλλη, «παραδοσιακή» σχέση με τα όπλα και τα μαχαίρια, συχνά παρεξηγημένη και ενίοτε επικίνδυνη όταν συνδυάζεται με έναν κακώς εννοούμενο εγωισμό. Όμως, αυτό που είδαμε στον Χολαργό δεν έχει να κάνει με παραδόσεις ή «λεβεντιά». Είναι καθαρή, ωμή βία γεννημένη από το κενό.

Ωστόσο, δεν πρέπει να εθελοτυφλούμε. Το «μοντέλο» του Χολαργού εξαπλώνεται παντού. Στις πλατείες του Αγίου Νικολάου, του Ηρακλείου, της Ιεράπετρας, βλέπουμε αντίστοιχες δυναμικές. Παιδιά με βλέμμα άδειο, κολλημένα σε οθόνες, έτοιμα να εκραγούν για ασήμαντη αφορμή. Η επαρχία δεν είναι πια προστατευμένη γυάλα. Το διαδίκτυο έχει ισοπεδώσει τις αποστάσεις. Η τοξικότητα ταξιδεύει με την ταχύτητα του φωτός μέσω οπτικών ινών.

Η ανάγκη για «επανεκκίνηση»

Το περιστατικό αυτό θα ξεχαστεί σε τρεις μέρες. Θα το καλύψει η επόμενη είδηση, το επόμενο σκάνδαλο, η επόμενη πολιτική αντιπαράθεση. Αυτή είναι η τραγωδία μας. Εθιστήκαμε στο τέρας.

Αν θέλουμε να είμαστε ειλικρινείς, πρέπει να παραδεχτούμε ότι έχουμε αποτύχει να εμπνεύσουμε τη νέα γενιά. Τους παραδίδουμε έναν κόσμο γεμάτο χρέη, περιβαλλοντική καταστροφή και κοινωνική ανισότητα, και τους ζητάμε να είναι «καλά παιδιά». Τους δίνουμε ως πρότυπα influencers που πουλάνε αέρα κοπανιστό και μετά απορούμε που κυνηγάνε τη φήμη με κάθε κόστος.

Η λύση δεν θα έρθει από εισαγγελικές παραγγελίες, ούτε από αφορισμούς στα τηλεοπτικά παράθυρα. Η λύση απαιτεί μια επώδυνη αυτοκριτική και μια στροφή στην ουσία. Χρειαζόμαστε σχολεία που να διδάσκουν ενσυναίσθηση, όχι μόνο άλγεβρα. Χρειαζόμαστε κοινωνικές υπηρεσίες δίπλα στον πολίτη. Χρειαζόμαστε χρόνο με τα παιδιά μας, χωρίς οθόνες ανάμεσά μας. Χρειαζόμαστε να δώσουμε ξανά αξία στην ανθρώπινη ζωή, πέρα από τα likes και τα views.

Μέχρι τότε, θα μετράμε μαχαιριές. «Τρεις, επτά, οκτώ…». Και θα ευχόμαστε να είναι «τίποτα παραπάνω». Αλλά δυστυχώς, είναι πολλά παραπάνω. Είναι η αντανάκλαση του προσώπου μας στον καθρέφτη, και το θέαμα είναι φρικτό.

ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΤΣΑΛΑΚΗΣ