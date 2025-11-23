Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν στο Short Stay Conference Crete 2025, –το οποίο πραγματοποιήθηκε στο Ηράκλειο– η Κρήτη διαθέτει πλέον 32.500 καταλύματα βραχυχρόνιας μίσθωσης, αυξημένα κατά 50% σε σχέση με το 2020, όταν καταγράφονταν περίπου 21.000. Το νησί αντιπροσωπεύει το 14% της συνολικής ελληνικής προσφοράς. Η Κρήτη διαθέτει περισσότερα καταλύματα (32.500) ακόμη και από τη Μαγιόρκα (21.000)!

Η μέση ημερήσια τιμή (ADR) για το 2025 κυμάνθηκε μεταξύ 275 και 325 ευρώ, επίπεδα υψηλότερα από τον εθνικό μέσο όρο. Η Κρήτη προσελκύει ταξιδιώτες υψηλής δαπάνης και αναδεικνύεται ως ένας από τους δημοφιλέστερους ευρωπαϊκούς προορισμούς. Η ζήτηση για πολυτελείς βίλες οδηγεί σε διατήρηση υψηλών τιμών. Οι μέσες τιμές ανά κράτηση κυμάνθηκαν από 2.576 έως 4.664 δολάρια, με διάρκεια διαμονής 6 έως 10 νύχτες, χαρακτηριστικό των οικογενειακών και πολυτελών διακοπών.

Αντίθετα, οι τιμές των ξενοδοχείων στο νησί παραμένουν 17% χαμηλότερες από τον εθνικό μέσο όρο, με αποτέλεσμα τα Airbnb της Κρήτης να είναι 13% ακριβότερα από τα υπόλοιπα της χώρας.

Η συνολική πληρότητα του καλοκαιριού 2025 άγγιξε το 65%, με τα Χανιά να προηγούνται με 76% (+1%), ακολουθούμενα από το Ρέθυμνο με 70% (+4%) και το Ηράκλειο με 67% (+4%).Για το Λασίθι και τον Άγιο Νικόλαο δεν αναφέρθηκαν στοιχεία.

ΛΕΩΝ.Κ.