Αναχώρησε ο Γιάννης Σιγανός για άλλες διαστάσεις, αναζητώντας νέους, φωτεινούς ορίζοντες, ως αιώνιος αναζητητής με ανήσυχο πνεύμα. Ελεύθερος, αδάμαστος, αμφισβητίας… Ερευνητής. Καλλιτεχνική, δημιουργική φύση… Αυθόρμητος. Η συζήτηση μαζί του είχε πάντα ενδιαφέρον. Ευγενής, αν και παρεξηγήσιμος από ορισμένους… Με τις εκρήξεις του… Με βαθειά, μεταλλική φωνή και γαλάζια ματιά. Με καλή αίσθηση του χιούμορ, διανθισμένο με δόσεις αυτοσαρκασμού. Απέφευγε να προσβάλει, εντούτοις εστίαζε εύστοχα το στόχο της κριτικής του. Ο Γιάννης συνέθετε μια «sui generis» προσωπικότητα.

Τον γνώρισα καλά όταν εξελέγη Πρόεδρος της Κοινότητας Κριτσάς. Είχαμε καλή συνεργασία και άριστη επικοινωνία, μεταξύ μας. Ήταν άνθρωπος παραγωγικός και ως Κοινοτάρχης προσέφερε με το παραπάνω στο χωριό, αναλόγως των περιστάσεων.

Είμαι σίγουρος ότι τριγυρίζει ακόμη στα γνωστά του μέρη, στα σοκάκια της Κριτσάς, στον ανοιχτό κάμπο και στα όρη του Καθαρού, που αγάπησε πραγματικά. Και μας αποχαιρετά με εκείνο το υπαινιχτικό μειδίασμα και μια ρακή…

Ανέσυρα τη φωτογραφία αυτή από το αρχείο μου. Ηταν από την κοπή της βασιλόπιτας το 2024. Εικονίζονται, τρεις πρόεδροι της Κοινότητας Κριτσάς και ο νυν Δήμαρχος Αγίου Νικολάου Μανώλης Μενεγάκης. Οι δύο – πρώτα η Μαρία Τζώρτζη και τώρα ο Γιάννης Σιγανός – έφυγαν, αφήνοντας την τοπική μας κοινωνία φτωχότερη.

Καλό σου ταξίδι Γιάννη!

ΝΙΚΟΣ Γ. ΤΡΑΝΤΑΣ