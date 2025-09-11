Η Δημοτική Σύμβουλος Άννα Χανιωτάκη έδωσε στη δημοσιότητα το παρακάτω κείμενο σχετικά με τη χθεσινή συνεδρίαση στο Μονοθεματικό Συμβούλιο Δήμου Αγίου Νικολάου:

Αναγνωρίζω, θαυμάζω και συγχαίρω το θάρρος που χρειάζεται από έναν πολίτη να σταθεί ψηλότερα των περιστάσεων και ενώπιον του Δημοτικού Συμβουλίου και συγκεκριμένα αυτού του Δημοτικού Συμβουλίου- που επέτρεψε να συγκαλυφθεί μια ανήθικη συμπεριφορά Αντιδημάρχου και μέλος του Σώματος.

Όλο αυτό το διάστημα, από το συμβάν ως σήμερα, γινόμαστε γνώστες όλων των μηχανισμών που έχουν ενεργοποιηθεί από τους έχοντες εξουσία για να αποτρέψουν την πολίτη και την αντιπολίτευση να αναδείξουν το ζήτημα άσκησης σωματικής, λεκτικής και ψυχολογικής βίας από θεσμικό πρόσωπο. Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου παρότι υπήρχε κάθε δικαίωμα και πληρούσε νομιμότητα το αίτημα της Αντιπολίτευσης για εισαγωγή του θέματος σε ορισμένη συνεδρίαση του Σώματος το απέρριψε και παρότρυνε να εισαχθεί σε Συνεδρίαση Λογοδοσίας. Στην ίδια συνεδρίαση που το θέμα αναδείχθηκε μονομερώς και εν γνώσει του Δημάρχου για την μονόπλευρη παρουσίαση του συμβάντος, γίναμε μάρτυρες της συγκάλυψης από τον Δήμαρχο αλλά και τον υποβιβασμό από την Πρόεδρο καθώς ενέκρινε-παρά την αυστηρότητα που διατηρεί στις συνεδριάσεις στους χρόνους και στην συνοχή των θεμάτων- να πάρει τον λόγο ο Αντιδήμαρχος και να δικαιολογήσει την πράξη του χωρίς φυσικά να μας τη γνωστοποιήσει και χωρίς δικαίωμα των υπολοίπων Συμβούλων να απαντήσουν. Λίγη ώρα πριν είχε καταδικάσει τη βία που δέχθηκε η ίδια από πολίτη την ίδια μέρα στην ίδια διαδήλωση. Δυο μέτρα και δυο σταθμά.

Παράλληλα, οι πολίτες του Δήμου μας, παρακολουθούν όσα γίνονται και προβληματίζονται για το αν ασχολούμαστε με τα φλέγοντα ζητήματα που έχει αυτός ο τόπος. Με υπευθυνότητα και σταθερότητα εξηγούμε πως για τους εκλεγμένους εκπροσώπους αυτού του τόπου, δεν νοείται έννομη και ομαλή λειτουργία ενός Δήμου αν πρωτίστως δεν έχουν λυθεί ζητήματα ισότητας και ισονομίας μέσα στο ύψιστο όργανο της Αυτοδιοίκησης, το Δημοτικό Συμβούλιο. Τα εμπόδια δε μπαίνουν από την Αντιπολίτευση που στηλιτεύει τις άδικες συμπεριφορές εντός και εκτός Δημοτικού Συμβουλίου. Όλα όσα γίνονται σήμερα, θα μπορούσαν να έχουν αποφευχθεί αν είχε απλά ζητηθεί μια συγνώμη σε μια συμπολίτισσά μας εν καιρώ. Όταν η Πρόεδρος ενός Δημοτικού Συμβουλίου πριν 9 μήνες καταδίκαζε απερίφραστα τον «άδικο» κανονισμό λειτουργίας που επιβλήθηκε στις συνεδριάσεις από την κεντρική διοίκηση και στερεί στην πραγματικότητα τον λόγο χρονικά και ουσιαστικά στην Αντιπολίτευση, δεσμευομένη να έρθει σύντομα ένας πιο «δίκαιος» και σήμερα στεκόμαστε εδώ και συνεδριάζουμε ακόμα με τον ίδιο άδικο κανονισμό και μάλιστα τηρώντας τον με αυστηρότητα, πώς μπορούμε να μιλάμε για τα φλέγοντα θέματα; Πού ακριβώς είναι ο «χώρος» για μια παραγωγική Αντιπολίτευση και εν τέλει ποιος τον προασπίζεται;

Επιστρέφοντας στο συμβάν και την ουσία του, στην πρώτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που συμμετέχω, είχα εκφράσει την άποψη πως όσα γίνονται μέσα σε αυτή την αίθουσα δε θα επηρεάσουν καμία προσωπική μου σχέση με τους συναδέλφους μου. Προφανώς μιλούσα με περίσσια εμπιστοσύνη στους θεσμούς και τους ανθρώπους που λαμβάνουν εξουσία. Για μένα τίποτα δε θα είναι ίδιο μετά από την εμπειρία μου σε αυτή τη θητεία. Άνθρωποι που μεγαλώσαμε σε ίδιες γειτονιές, γνωρίζουν τις οικογένειές μας, μας γνωρίζουν από παιδιά, συμπεριλαμβανομένης της συμπολίτισσάς μας, δε διστάζουν να κινήσουν γη και ουρανό για να αποφύγουν την ανάληψη ευθύνης. Η βία βαφτίζεται τιμή και σωτηρία και η αλήθεια καταγεγραμμένη σε οπτικό ντοκουμέντο, αμφισβητείται με κάθε τρόπο από τους εξουσιάζοντες. Έχετε αναρωτηθεί όλοι σας και όσοι μας παρακολουθείτε, αν συμβεί κάτι ανάλογο ή αντίστοιχο σε σας, στα παιδιά σας, σε φίλους σας, αν κάπως κάποιος σας προσβάλει, σας συμπεριφερθεί με βία και δεν έχετε αποδείξεις να διεκδικήσετε το δίκιο σας, σε τι θέση θα βρεθείτε; Έχετε αναρωτηθεί με το βάρος του λόγου σας εδώ σήμερα και την εκφορά της άποψης σας επί του θέματος, τί κοινωνικό αντίκτυπο έχετε; Τι θα αποφέρει η εικόνα μιας συνεδρίασης για ένα τέτοιο ζήτημα; Ποιος πολίτης θα νιώθει ασφαλής, ποιος πολίτης θα νιώθει «νόμιμος» να πράξει όπως θεωρεί εκείνος, βαφτίζοντας τις πράξεις του τιμητικές; Ενώπιον αυτών, σας εφιστώ την προσοχή και την υπευθυνότητα με την οποία θα σταθούμε εδώ αυτή τη στιγμή. Μαζί με μένα κι άλλοι συμπολίτες μας που σας εμπιστεύτηκαν και σας υποστηρίζουν θα είναι εκείνοι που παρακολουθούν τα βήματά μας σήμερα και το μήνυμα θα μεταφερθεί σε όλο το Δήμο μας.

Σας καλώ με αυτό το κείμενο να λογίσουμε προσεκτικά πού θα σταθούμε και τί θα υποστηρίξουμε καθώς αυτό που συνέβη δεν είναι προσωποκεντρικό, είναι βαθιά κοινωνικό, ταξικό και- κατά την ταπεινή μου άποψη αλλά με ισχυρή βάση και θέση λόγω του φύλου μου- και σεξιστικό κι αν εμείς που είμαστε οι αιρετοί το επιτρέψουμε και το χειροκροτήσουμε, αλίμονό μας για την πορεία της αυριανής κοινωνίας. Συνένοχοι της βίας λοιπόν ή απέναντι με την ουσία των αποφάσεών μας;

Χανιωτάκη Άννα

Δημοτική Σύμβουλος «Στην Πράξη»