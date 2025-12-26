Συχνά αναφερόμαστε στην Ελληνοβρετανίδα συγγραφέα Βικτώρια Χίσλοπ, αλλά υπάρχει μια ακόμα Βρετανίδα συγγραφέας, εξ ίσου διάσημη, η οποία έχει σχέση με τον τόπο μας, η Anne Sebba. Η Anne διαθέτει ένα θαυμάσιο σπίτι στην Πλάκα. Το συγγραφικό της έργο είναι πλούσιο και αποτελείται κυρίως από βιογραφίες.

Προ ημερών η Anne ήταν καλεσμένη, στο Λονδίνο, σε φιλανθρωπικό γεύμα, όπου μίλησε για το βιβλίο της «Η Γυναικεία Ορχήστρα του Άουσβιτς». «Ήταν προνόμιο και τιμή για ‘ μένα να μιλήσω και να μοιραστώ τη σκηνή με τον λαμπρό τσελίστα Rafael Wallfisch, γιο της τελευταίας εν ζωή επιζήσασας της ορχήστρας, της Anita Lasker Wallfisch, 100 ετών. Το μισό κοινό έκλαιγε όταν έπαιξε το Traumerei («Ονειροπόληση») του Σούμαν, το οποίο η μητέρα του είχε αναγκαστεί να παίξει στο Άουσβιτς, στον Γιόζεφ Μένγκελε» μας ενημέρωσε ο Anne.

Το βιβλίο αφηγείται την ιστορία της γυναικείας ορχήστρας, που σχηματίστηκε από Γερμανούς αξιωματικούς των SS στο Άουσβιτς -Μπίρκεναου (Auschwitz – Birkenau) το 1943. Περιγράφονται αναλυτικά οι εμπειρίες των σχεδόν πενήντα γυναικών από διάφορα έθνη που αναγκάστηκαν να παίξουν μουσική στο στρατόπεδο συγκέντρωσης. Το βιβλίο διερευνά τα περίπλοκα ηθικά διλήμματα που αντιμετώπισαν αυτές οι γυναίκες, συμπεριλαμβανομένου του ζητήματος της επιβίωσης, έναντι της συνεργασίας.

Είμαι ιδιαίτερα ευτυχής που έχω γνωρίσει και φιλοξενηθεί τόσο από την Βικτώρια, όσο και από την Anne. Δυο λαμπρές κυρίες που επέλεξαν το Μεραμπέλλο για να ζήσουν μέρος της ζωής τους και, όπως μου έχουν εξομολογηθεί, «σ’ αυτόν εδώ τον όμορφο και ήρεμο τόπο εμπνεόμαστε και γράφουμε καλύτερα!».

ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΚΛΩΝΖΑΣ