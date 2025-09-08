Από αναγνώστη μας πήραμε διαμαρτυρία για τη διαρροή νερού που παρατηρείται τις τελευταίες ημέρες στον περιφερειακό προς την Ελούντα, λίγο πιο κάτω από την Πυροσβεστική Υπηρεσία. Πρόκειται, όπως όλα δείχνουν, για πρόβλημα σε σωλήνα του δικτύου ύδρευσης, από την οποία το νερό τρέχει εδώ και ημέρες.

Το περιστατικό έχει προκαλέσει ανησυχία, καθώς σημειώνεται σε μια περίοδο κατά την οποία η περιοχή αντιμετωπίζει αυξημένες ανάγκες και περιορισμένους υδάτινους πόρους. Τα αρμόδια συνεργεία πρέπει να επέμβουν άμεσα, ώστε να περιοριστεί η σπατάλη.