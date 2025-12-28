Στην ειδική συνεδρίαση λογοδοσίας της Δημοτικής Αρχής ο κ. Γιώργος Βάρδας Δημοτικός Σύμβουλος της μείζονος μειοψηφίας κατέθεσε ερώτηση σχετικά με τους αυξημένους λογαριασμούς ύδρευσης και την καθυστέρηση αποστολής τους.

Ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑΑΝ κ. Κων. Αφορδακός εξήγησε: Το πρόβλημα με τις εκδόσεις λογαριασμών ξεκινά από τις αρχές του 2024. Από τους τρεις υδρομετρητές, ο ένας πήρε γονική άδεια 5 μηνών, ο άλλος τραυματίστηκε και πήρε πολύμηνη αναρρωτική άδεια και έτσι έμειναν με ένα καταμετρητή. Ο καταμετρητής που επέστρεψε από αναρρωτική άδεια, δεν μπορούσε να πάει μόνος και ακολουθούσε αναγκαστικά τον 1 εκ των δύο άλλων. Σημείωσε πως υπήρξε μια παράταση στην έκδοση λογαριασμών και αναγκάστηκαν να πάνε σε χρόνο τα εξάμηνα και τα τετράμηνα σε εξάμηνα.

Ανέφερε ότι ξεκίνησε η τοποθέτηση των νέων ψηφιακών υδρομέτρων και αναγκάζονται εκ νέου οι καταμετρητές να βοηθήσουν τους εργολάβους στην τοποθέτηση υδρομέτρων, για να μην γίνεται λάθος. Υπογράμμισε ότι μπορεί οι καταμετρητές να ήθελαν, αλλά δε μπορούσαν να πάρουν ενδείξεις και μπήκαμε στο 2025 με την ίδια τακτική. Μέσα στο 2025 ολοκληρώθηκε ένα μέρος της εργολαβίας των ψηφιακών, αλλά οι αναμεταδότες, εφ’ όσον δεν έχει ολοκληρωθεί η εργολαβία αυτή δεν έδιναν με πληρότητα τις πληροφορίες που πρέπει στην πλατφόρμα για να προχωρούν στην έκδοση λογαριασμών. Κάπου δίνουν εύστοχα και κάπου άστοχα και αναγκάζονταν οι καταμετρητές να τρέχουν να πάρουν ενδείξεις στο χέρι.

Ταυτόχρονα ανέδειξε και την εφαρμογή του νέου τιμολογίου, που μετά τον Σεπτέμβριο ήρθε τομέας που έβγαινε ο λογαριασμός με το παλιό, αλλά και τομέας που βγήκε με το καινούριο. Σε αυτή την προσπάθεια του γραφείου εκδόσεως λογαριασμών, αλλά και των ατόμων που δουλεύουν στην ύδρευση, έγιναν και λάθη στους λογαριασμούς. Έτσι, καλούν τους πολίτες, εκεί που θεωρούν ότι έχει γίνει λάθος στην καταμέτρηση να έρθουν και να καταθέσουν ένσταση για επανέλεγχο.

Σε τροχιά εξομάλυνσης

Πρόσθεσε ότι η τοποθέτηση νέων υδρομέτρων έφερε μια σύγχυση και στο πρόγραμμα που διαχειρίζονται οι υπάλληλοι της υπηρεσίας εκδόσεως. Μετά από επαφές με τις εταιρείες τοποθέτησης και με του λογισμικού θεωρεί ότι «το τρένο πάει να μπει στις ράγες», αναφορικά με τις εκδόσεις λογαριασμών. Το τελευταίο 20ημερο τρέχουν ταχύτατα και το 2026 θα είναι μια χρονιά εξομάλυνσης. Ανέφερε ότι μόλις καταφέρουν να βγάλουν κάποιους λογαριασμούς στο χρόνο που πρέπει, μετά από λήψη απόφασης από το Δ.Σ., θα περάσουν σε εξάμηνους λογαριασμούς σε όλο το Δήμο· η σκέψη αυτή, δεν έχει ακόμη περάσει από το Δ.Σ.

Συμπλήρωσε ότι οποιοσδήποτε καταναλωτής καταβάλει το 30%, δύναται να του γίνει ρύθμιση σε όσες δόσεις μπορεί αρκεί η μηνιαία δόση να μην είναι κάτω από 50 ευρώ, χωρίς προσαυξήσεις και αυτό αφορά τους τρέχοντες λογαριασμούς. Επίσης ότι στο συνέδριο της Ενώσεως ο Υπουργός Εσωτερικών κ. Ζιβάνιος ανακοίνωσε ότι θα φέρει εγκύκλιο αποπληρωμής λογαριασμών παλαιών και νεότερων, με πολύ ευνοϊκούς όρους.

Αναφορικά με την εφαρμογή του νέου προγράμματος για τον λογαριασμό στο Βραχάσι, τον Κρούστα κλπ., εξήγησε ότι το πρόγραμμα δεν έκανε εξαιρέσεις με πολιτικά κριτήρια αλλά λειτουργούσε σύμφωνα με τη νομοθεσία. Αναγνώρισε ότι το 80% ήταν λάθος του προγράμματος και επικοινώνησαν με τον Πρόεδρο αναφέροντας ότι δεν μετρά το 80% αλλά το 30%. Υπογράμμισε ότι εκεί που υπάρχει βιολογικός, οφείλει η επιχείρηση να τιμολογεί με 80%, εκεί δε χωρούν εκπτώσεις και οι κλιμακωτές προσαυξήσεις βγαίνουν κατά αναλογία.

Ο Δήμαρχος εξήγησε ότι κατανοεί τον προβληματισμό σε περιοχές που δεν έχει συνδεθεί η αποχέτευση να υπάρχει μια μειωμένη ή απαλλαγή καταβολής τελών αποχέτευσης καθώς δεν απολαμβάνουν την παροχή αυτή. Αυτό ανέφερε όμως ότι εξαρτάται από κανονιστικούς, νομικούς και τεχνικούς λόγους και πρέπει να τεκμηριώνεται και να μελετιέται και τεχνικά και προβλέπονται κάποιες εκπτώσεις στα τέλη για τις περιοχές που δεν είναι συνδεδεμένες. Ο κ. Αφορδακός παρενέβη και εξήγησε συγκεκριμένα ότι το 30% των τελών αποχέτευσης, αντί για το 80%. Ο κ. Μενεγάκης επεσήμανε ότι πρακτικά αυτό σημαίνει, ότι είναι όπως τις περιπτώσεις που υπάρχουν πάγια θέματα, όπου για να γίνει συντήρηση και να προχωρά ο σχεδιασμός της αποχέτευσης, πληρώνεται ένα ποσοστό δηλαδή το 30%. Πρόσθεσε ότι θα μπορούσαν να το θέσουν στο διοικητικό συμβούλιο της ΔΕΥΑΑΝ και αφού η υπηρεσία το μελετήσει να ενημερώσει σχετικά με τα περιθώρια που υπάρχουν. Εξήγησε ότι αυτό θα περάσει και από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση, ενώ η πλήρης απαλλαγή, δεν περνά εύκολα από τις κανονιστικές καθώς πάντα υπάρχει η λογική της πάγιας ανάγκης στους τομείς της αποχέτευσης και της ύδρευσης και πρέπει κάτι να καταβάλλεται.

ΣΟΦΙΑ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ