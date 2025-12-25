Με την ολοκλήρωση του «Τετραημέρου Λόγου & Τέχνης», ο Δήμος Αγίου Νικολάου δεν τίμησε απλώς τη συμπλήρωση 80 χρόνων από τη λήξη του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, αλλά σηματοδότησε την αφετηρία μιας νέας εποχής για την πολιτιστική μας ταυτότητα μέσω της επαναφοράς αυτού του σημαντικού θεσμού.

Η επιλογή μας να αναβιώσουμε τον θεσμό αποτελεί μια συνειδητή πράξη εξωστρέφειας. Οραματιζόμαστε έναν Δήμο που να αποτελεί έναν ανοιχτό πνευματικό λιμένα, όπου η ιστορική μνήμη συνομιλεί με τις σύγχρονες τέχνες και τις στοχαστικές αναζητήσεις της εποχής μας.

Είναι εξαιρετικά τιμητικό για εμάς το γεγονός ότι προσωπικότητες διεθνούς κύρους και καταξιωμένοι επιστήμονες μας εμπιστεύτηκαν και πλαισίωσαν τις εκδηλώσεις μας. Η παρουσία τους αποτελεί την καλύτερη απόδειξη ότι ο Άγιος Νικόλαος μπορεί να πρωταγωνιστεί στο πολιτιστικό γίγνεσθαι της χώρας.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά:

Την εμβληματική Μαρία Φαραντούρη για τη συγκλονιστική ερμηνεία στη «Μπαλάντα του Μαουτχάουζεν».

για τη συγκλονιστική ερμηνεία στη «Μπαλάντα του Μαουτχάουζεν». Τους διακεκριμένους ομιλητές και ερευνητές: τον ιστορικό Δημήτρη Κουσουρή , τον ιστορικό Μύρωνα Ξυδάκη , τον συγγραφέα και δημοσιογράφο Παντελή Μπουκάλα , τη συγγραφέα Έλενα Χουζούρη , την αναπληρώτρια καθηγήτρια Βασιλική Κράββα , τον ιστορικό φωτογραφίας Ηρακλή Παπαϊωάννου , τον Ανδρέα Ασσαέλ και το μέλος της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Κινηματογράφου Παναγιώτη Παναγόπουλο .

, τον ιστορικό , τον συγγραφέα και δημοσιογράφο , τη συγγραφέα , την αναπληρώτρια καθηγήτρια , τον ιστορικό φωτογραφίας , τον και το μέλος της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Κινηματογράφου . Την εικαστικό Άρτεμη Αλκαλάη για την πολύτιμη φωτογραφική της σπουδή και τα τεκμήρια του φωτογράφου Κώστα Κουτουλάκη (Φωτογραφικό αρχείο – Δήμος Μαλεβιζίου).

για την πολύτιμη φωτογραφική της σπουδή και τα τεκμήρια του φωτογράφου (Φωτογραφικό αρχείο – Δήμος Μαλεβιζίου). Τη Σαμπίχα Σουλεϊμάν για τη σημαντική εισήγησή της σχετικά με τα δικαιώματα των Ρομά.

για τη σημαντική εισήγησή της σχετικά με τα δικαιώματα των Ρομά. Τους εκπροσώπους των Μαρτυρικών Πόλεων: τον Δήμαρχο Διστόμου Γιάννη Στάθα , καθώς και τους Δημάρχους Βιάννου & Ανωγείων, που μας τίμησαν με την παρουσία τους.

, καθώς και τους Δημάρχους που μας τίμησαν με την παρουσία τους. Την Πρεσβεία της Ιαπωνίας στην Αθήνα για τη συμμετοχή της και τον χαιρετισμό του εκπροσώπου της.

στην Αθήνα για τη συμμετοχή της και τον χαιρετισμό του εκπροσώπου της. Την Ερασιτεχνική Θεατρική Ομάδα Αγίου Νικολάου (ΕΘΟΑΝ) για την παρουσίαση του έργου «Τα λουλούδια της Χιροσίμα».

για την παρουσίαση του έργου «Τα λουλούδια της Χιροσίμα». Τον Νίκο Τζώρτζη για την ανάγνωση κειμένων με την ξεχωριστή φωνή του.

Θερμότατες ευχαριστίες στον Δήμαρχο Αγ. Νικολάου κ. Μενεγάκη Εμμανουήλ για την υποστήριξη του και στους συνοδοιπόρους μου σ’ αυτό το μεγάλο εγχείρημα Θραψανιώτη Μανώλη, Κωστάκη Μαρία και Οδυσσέα Σγουρό.

Αυτή η συλλογική προσπάθεια και η εμπιστοσύνη των προσκεκλημένων μας αναβαθμίζουν το κύρος του Δήμου μας. Η αναβίωση τέτοιων θεσμών είναι απαραίτητη για να καλλιεργήσουμε μια βαθιά παιδεία και να προσφέρουμε στους δημότες μας ερεθίσματα που ξεπερνούν τα τοπικά σύνορα.

Συνεχίζουμε με αυτοπεποίθηση και εξωστρέφεια για έναν Δήμο, που θυμάται, δημιουργεί και πρωτοπορεί.

Γεωργία Πολυχρονάκη

Αντιδήμαρχος Πολιτισμού, Νέας Γενιάς & Εθελοντισμού

Δήμου Αγίου Νικολάου