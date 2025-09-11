Νομίζω ότι όλοι πλέον αντιλαμβανόμαστε ότι η δημοκρατία δυτικού τύπου (κοινοβουλευ-τισμός, δικαιώματα ανθρώπων, ισότητα, κλπ) βρίσκεται σε αποδρομή.

Το παγκόσμιο σύστημα αμφισβητεί πλέον με κάθε τρόπο τις δημοκρατικές αρχές που οδήγησαν τον κόσμο, μετά τον Β’ Παγκόσμιο πόλεμο, μέχρι σήμερα. Η σκληρή καθημερινότητα παγκοσμίως και η ελαστική εφαρμογή των δημοκρατικών κανόνων οδηγεί σήμερα όλο τον κόσμο χωρίς στοιχειώδεις κανόνες και αρχές, δίνοντας χώρο στους αυταρχικούς και λαϊκιστές κυβερνητικούς άρχοντες και σχηματισμούς.

Η χώρα μας βέβαια, αν και κοιτίδα της δημοκρατίας, δυστυχώς δεν αποτελεί εξαίρεση !!! Και εθνικά αλλά και τοπικά.

Ο πλειοψηφικός αυταρχισμός κυριαρχεί, και οι πολίτες αποδέχονται συνήθως αδιαμαρτύρητα δυστυχώς και ανέχονται την επιλεκτική εφαρμογή του συντάγματος και των νόμων καθώς και την εφαρμογή τους ‘’ανάλογα με τον πελάτη’’ .

Η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, όπως το επεσήμανε κυνικότατα και με πολύ στόμφο ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, μας έδειξε με τον εναργέστερο τρόπο ότι η Βουλή μπορεί να παραβιάζει το Σύνταγμα, ατιμώρητα. Ενώ δεν προβλέπεται από καμία διάταξη, αποφάσισε ότι για τους πρώην υπουργούς – Βορίδη, Αυγενάκη – που εμπλέκονται στα πορίσματα της Ευρω-παϊκής Δικαιοσύνης δεν χρειάζεται να διερευνηθεί η πιθανή ευθύνη τους (ούτε καν πολιτική !!!) γιατί έτσι αποφασίζει αυτός που έχει την πλειοψηφία . Η όλη δε διαδικασία με παράνομες επιστολικές ψήφους – που δεν ξέρουμε πως και από που στάλθηκαν – έδειξε πόσο η σημερινή κυβερνητική πλειοψηφία σέβεται τους δημοκρατικούς μας θεσμούς και πρώτος ο Πρωθυπουργός!!!

Υπήρξε η συνέχεια με την Μαφία του νησιού μας – που μας δυσφημίζει όλους συλλήβδην – με την εμπλοκή της Βουλής στην νομοθέτηση διάταξης τροποποίησης του εκκλησιαστικού χάρτη της Κρήτης, που ευνοούσε το εμπλεκόμενο κληρικό. Νομοθετική ρύθμιση νύκτωρ. Σε άσχετο νομοσχέδιο. Πλειοψηφικός αυταρχισμός και εδώ. Τυχαίες και οι σχέσεις των εμπλεκομένων με την κυβερνητική πλειοψηφία;

Ακολουθώντας την ίδια λογική και ο δήμαρχος της πόλης μας, η πρόεδρος του ΔΣ αλλά και όλη η δημοτική πλειοψηφία, καταστρατηγώντας τον Δημοτικό & Κοινοτικό Κώδικα, αποφάσισαν να μην συζητηθεί η απρεπής συμπεριφορά αντιδημάρχου στο ΔΣ τον οποίο σε προηγούμενο συμβούλιο ο Δήμαρχος είχε δικαιολογήσει πλήρως. Ουσιαστικά απαγόρευσαν την συζήτηση, φοβούμενοι τις πιθανές διαρροές, γιατί εδώ δεν μπορούσαν να έχουν ‘’επιστολικές ψήφους’’ όπως έγινε στη Βουλή. Βουλευτές και δημ. σύμβουλοι απλά υπάκουα/πειθήνια όργανα .

Η διαφορετική άποψη απαγορεύεται σε τέτοιου είδους δημοκρατίες!!!

Η πρακτική του απόλυτου αυταρχισμού, ετσιθελισμού, αυθαιρεσίας είναι δυστυχώς το moto της σημερινής δημοτικής αρχής. Απόκρυψη στοιχείων, αυθαίρετες ερμηνείες διατάξεων, σκόπιμη παραποίηση στοιχείων, εκφοβισμός του προσωπικού – του ίδιου προσωπικού που υπηρέτησε με όλους τους προηγούμενους δημάρχους – υλοποίηση προσωπικών προεκλογικών δεσμεύσεων σε βάρος του συνόλου. Και εδώ και 18 μήνες εξακολουθούν να αντιπολιτεύονται την προηγούμενη δημοτ. αρχή. Όλα αυτά τα κάνουν για να επιμερίσουν υποτίθεται τις πολιτικές ευθύνες και για να μπορούν να ‘’κοντίνουν’’ τα πράγματα ώστε να μπορούν να τα ‘’φτάνουν’’.

Για την δημοτική μας αρχή, παρά την παγκοσμιοποίηση και το άνοιγμα των κοινωνιών, εξακολουθεί να εισχύει το ‘’μικρό μικρό τ’ αλώνι σου κι όσο θέλεις πήδα’’.

Θέλουν ένα δήμο απομονωμένο, ουραγό, φτηνό διαχειριστή της καθημερινότητας χωρίς δυναμική. Ένα μεγαλοπό χωριό όπως πρεσβεύει και σύμβουλος του δημάρχου.

Τους λείπει το όραμα . Και εθνικά και τοπικά .

Έχουμε όλοι όμως, μικρό ή μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης γι’ αυτές τις εξελίξεις, αφού οι αιρετοί αποτελούν εικόνα της κοινωνίας μας. Εμείς τους επιλέγουμε.

ΑΝΤΩΝΗΣ ΕΜΜ. ΖΕΡΒΟΣ

Πολιτ. Μηχανικός ΕΜΠ

Πρ. Δήμαρχος Αγίου Νικολάου