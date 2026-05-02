Μια πολύ σοβαρή παρέμβαση στη Σπιναλόγκα είναι η σχεδόν καθολική εφαρμογή του ηλεκτρονικού εισιτηρίου, που θα συμβάλει σε όλον αυτό τον προγραμματισμό, με διπλό σκοπό – την αναβάθμιση των υπηρεσιών προς τον επισκέπτη και την προστασία του μνημείου.

«Το έργο που εκτελείται αφορά το σύνολο των αρχαιολογικών χώρων στο νησί, είναι ένα σύνθετο -δεν είναι απλό έργο- γιατί συνδυάζει δύο έργα από το Ταμείο Ανάκαμψης.

Το ένα είναι για την αναβάθμιση των κτιριακών υποδομών και αφορά στο νέο εκδοτήριο- πωλητήριο και χώρους υποδοχής και εξυπηρέτησης επισκεπτών και το δεύτερο αφορά την εγκατάσταση των ψηφιακών υπηρεσιών. Είναι κτίριο που εξασφαλίζει την αξιοπρεπή εργασία των εργαζομένων του υπουργείου στο νησί. Στο πωλητήριό μας θα εκθέτονται όλα τα πωλούμενα αντικείμενα (νέα εκμαγεία, νέες δημιουργίες με έμπνευση από την αρχαιότητα, λάδια από αρχαιολογικούς χώρους κά.).

Δηλαδή ήδη έχουμε εγκαταστήσει ηλεκτρονικό εισιτήριο. Η Σπιναλόγκα θα μπει στο καινούριο marketplace και το εισιτήριο θα διατίθεται από το Ιντερνέτ μέσω νέας ψηφιακής πύλης (portal) για την πολιτιστική μας κληρονομιά. Μαζί με 108 άλλους χώρους, θα διατίθεται πλέον και το εισιτήριο της Σπιναλόγκας, το οποίο θα εκδίδεται και ηλεκτρονικά (αλλά διατηρείται και η συμβατική μέθοδος). Αυτό θα επιτρέψει στον επισκέπτη να επιλέγει την ώρα επίσκεψης και να κανονίζει την επίσκεψή του την ημέρα και ώρα που επιθυμεί, κανονίζοντας ταυτόχρονα και το δρομολόγιο που θα πάρει με το ημερόπλοιο που θα τον μεταφέρει», είπε στην ΑΝΑΤΟΛΗ η προϊσταμένη του αυτοτελούς Τμήματος Παρακολούθησης και Ανάπτυξης Πόρων (ΟΔΑΠ) του Υπουργείου Πολιτισμού, Αγγελική Μαραγκάκη

Ροή επισκεπτών

Ρωτήσαμε την κ. Μαραγκάκη αν η εφαρμογή ηλεκτρονικού εισιτηρίου συνδυάζεται με νέα οργάνωση του ρυθμού ροής των επισκεπτών στη Σπιναλόγκα, αν υπάρχει σκέψη για πλαφόν ημερήσιων επισκεπτών και πώς θα γίνει ο συντονισμός όλων των εμπλεκόμενων στην πώληση εισιτηρίων, εκδρομών, τουριστικών γραφείων, ημεροπλοίων κλπ. με το νέο καθεστώς.

Η κ. Μαραγκάκη δήλωσε: «Μας ενδιαφέρει, σαφώς, η προστασία του μνημείου, όπως επίσης και η εμπειρία του επισκέπτη καθώς, ως δημόσιος φορέας, πρέπει να προστατεύσουμε την πολιτιστική μας κληρονομιά». Εξήγησε ότι έχει ανατεθεί σχετική μελέτη, η οποία θα λάβει υπ’ όψιν της στατιστικά στοιχεία επισκεψιμότητας στο νησί. Στόχος είναι η ζωνοποίηση των επισκέψιμων χώρων πάνω στο νησί». Η ροή των επισκεπτών θα οργανωθεί σε νέα βάση, είπε, εξηγώντας ότι η νέα αυτή οργανωτική μορφή θα ισχύσει από τη φετινή, κιόλας, σεζόν, με ωριαίες ζώνες με συγκεκριμένο αριθμό επισκεπτών, από τις 08.00 έως τις 20.00! Η κατανομή θα γίνεται πιο σωστά μέσα στις ώρες που επιτρέπεται η πρόσβαση στο νησί, με βάση στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Υπηρεσίας για τη Σπιναλόγκα και θα καλύπτει το σύνολο της επισκεψιμότητας που έχει το νησί, διευκρίνισε η κ. Μαραγκάκη.

Ρωτήσαμε περισσότερες λεπτομέρειες για τον τρόπο που θα επιτευχθεί κάτι τέτοιο και η κ. Μαραγκάκη είπε: «Αυτό θα καταστεί εφικτό μέσα από το ηλεκτρονικό σύστημα έκδοσης εισιτηρίου. Ο επισκέπτης θα επιλέγει την ωριαία ζώνη, με βάση τη διαθεσιμότητα. Θα μπαίνει από την προηγούμενη στην επόμενη ημέρα που θα επισκεφθεί το νησί, θα βλέπει τη διαθεσιμότητα των εισιτηρίων το 12ωρο της επισκεψιμότητας και θα εκδίδει εισιτήριο. Αυτός που δε θα επιλέξει ηλεκτρονικό εισιτήριο, θα είναι ενήμερος ότι υπάρχει το ενδεχόμενο φτάνοντας στο νησί, να μην έχει τη δυνατότητα να εισέλθει αμέσως και να περιηγηθεί σε αυτό. Γι’ αυτό όμως έχουμε και το καφέ στο χώρο όπου μπορεί να εξυπηρετηθεί όσο θα αναμένει…

Όλα αυτά είναι αυτή τη στιγμή δοκιμαστικά. Γίνεται μελέτη ώστε να καλύπτεται το σύνολο των επισκεπτών, πάντα όμως με σεβασμό στην πολιτιστική μας κληρονομιά».

Με το νέο marketplace δίνεται όλη η αναγκαία πληροφορία στους επισκέπτες. Οπότε, κανείς δεν θα φτάνει «αδιάβαστος» πλέον στο νησί. Θα γνωρίζει ακριβώς τις συνθήκες που θα βρει πάνω εκεί.

Επίσης τα περισσότερα γκρουπ θα εξυπηρετούνται από τα τουριστικά γραφεία πάλι μέσα από το διαδίκτυο με τους κωδικούς που θα διαθέτουν για να μπαίνουν στο σύστημα και να εκδίδουν τα εισιτήρια που είναι διαθέσιμα στις ζώνες επισκεψιμότητας, όπως εξάλλου εφαρμόζεται στην Ακρόπολη Αθηνών, στη Λίνδο της Ρόδου. Δύσκολα θα φτάνει πάνω στο νησί, κάποιος δίχως να έχει κλείσει εισιτήριο, είπε η κ. Μαραγκάκη.

Το ηλεκτρονικό σύστημα τοπικά στο νησί έχει ήδη συνδεθεί και μέχρι μέσα Μαΐου θα είναι διαθέσιμο και στο διαδίκτυο. Τα τουριστικά γραφεία έχουν ενημερωθεί και το πλάνο θα συζητηθεί τις επόμενες ημέρες και με τον HATA για την ομαλή μετάβαση για όλους τους αρχαιολογικούς χώρους και όχι μόνο για τη Σπιναλόγκα, κατέληξε η κ. Μαραγκάκη, την οποία ευχαριστούμε για την παραχώρηση της συνέντευξης, ενώ βρισκόταν σε αποστολή στην αρχαία Θήρα…

ΝΙΚΟΣ ΤΡΑΝΤΑΣ