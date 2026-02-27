Πριν από μερικά χρόνια κατάφεραν οι εν αρχή διοικούντες με την βοήθεια γνωστού επενδυτή, ενεργούντος προς ίδιον συμφέρον, να μετατρέψουν μια μικρή, όντως πολύ μικρή λόγω της διάβρωσης του χρόνου παραλία, σε μια παραλία με πολύ χώρο για εμπορεύσιμες ομπρέλες του παρακειμένου ξενοδοχείου, και με ένα επικίνδυνο για τους λουομένους ύφαλο, σχηματισμένο από μεγάλες και πολλές μικρές πέτρες, μάλλον όπως αποδείχθηκε αργότερα από τους λουόμενους, μπάζα οικοδομικών εργασιών που ξεφορτώθηκαν εκεί παρανόμως για ευκολία κάποιου μη ονομαζόμενου.

Τώρα πια, εμείς οι λουομένοι σ’ αυτήν την παραλία, έχουμε ξανά ένα πολύ μικρό χώρο να απλώσουμε την πετσέτα μας το καλοκαίρι, με λίγους τυχερούς να προλάβουν τις 8 υποτυπώδεις ομπρέλες που βάζει ο δήμος τους καλοκαιρινούς μήνες, ενώ το μεγαλύτερο μέρος καταλαμβάνεται από τις πολυτελείς ομπρέλες και ξαπλώστρες σε παράνομη απόσταση μέχρι σχεδόν εκεί που σπάει το κυμα, του παρακείμενου ξενοδοχείου.

Όσο για τον υποτιθέμενο ύφαλο για την προστασία της επεκταμένης παραλίας, ενώ έπρεπε να έχει μια ορισμένη και ασφαλή διαφορά για τους λουομένων από την επιφάνεια της θάλασσας, έχει καταντήσει να είναι μόλις 50-60 εκ., με αποτέλεσμα οι λουόμενοι να κινδυνεύουν να τον περάσουν με κίνδυνο να πληγώσουν τα πόδια τους ή να καρφωθούν από τους αχινούς που έχουν γεμίσει τις πέτρες.

Λόγω της ιδιομορφίας της παραλίας, με πολλά ήδη υπάρχοντα βράχια στην αριστερή μεριά, και τα πολλά μπάζα που εριφθησαν τελείως παρανόμως, η παραλία έχει δύσκολη πρόσβαση στη θάλασσα για τους λουόμενους, ιδιαίτερα για ηλικιωμένους και άτομα με ειδικές ανάγκες. Ένα μεγάλο βοήθημα είναι οι δύο σιδερένιες σκάλες που έχουν τοποθετηθεί από την παρακείμενη καφετέρια Βοτσαλο, όπως και τα διαδρομακια πάνω στα βράχια αφού από την παραλία είναι τόσο δύσκολο πια.

Εμείς οι λουμενοι, έχουμε ζητήσει από τις αρχές της πόλης μας βοήθημα για την δυσπρόσιτη πλέον παραλία, αλλά η αίτηση μας δυστυχώς δεν εισακουσθη.

Από την έγκριτη εφημερίδα ΑΝΑΤΟΛΗ πληροφορηθήκαμε ότι θα μπει βοήθημα για τους λουομένους στην παραλία της Άμμου, η οποία στην πραγματικότητα δεν έχει καμία δυσκολία πρόσβασης.

Διερευνώντας το θέμα, μάθαμε ότι η απόφαση αυτή ελήφθη λόγω του μεγαλύτερου αριθμού λουομένων που χρησιμοποιούν την πλαζ της Άμμου.

Σκεπτόμενοι ότι οι περισσότεροι λουόμενοι της Άμμου είναι τουρίστες από τα γύρω ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα δωμάτια, ενώ στον Γαργαδορο οι περισσότεροι είναι κάτοικοι της πόλης μας οι οποίοι στοιβάζονται κυριολεκτικά στο λίγο μέρος που αφήνουν οι πολυτελείς ομπρέλες και καθίσματα του παρακείμενου ξενοδοχείου….

Διερωτώμαι…..

Εμείς οι κάτοικοι του Αγίου Νικολάου δεν έχουμε κανένα δικαίωμα σ αυτόν τον τόπο που ζούμε και προσφέρουμε;

Όλες οι ευκολίες για τους ξένους;

Τα παιδιά μας πως θα χαρούν την θάλασσα όταν το περισσότερο μέρος της παραλίας είναι κατειλημμένο από ομπρέλες ξενοδοχείων και επικίνδυνα βράχια;

Εμείς οι κολυμβητές του Γαργαδόρου δεν έχουμε δικαίωμα τα χαρούμε μια αγαπημένη από παλιά παραλία που η προηγούμενη δημοτική αρχή επέτρεψε να καταστρέψει;

Οι πολλοί τουρίστες έχουν περισσότερο δικαίωμα από τους λιγότερους εμάς σε μια δύσκολη παραλία;

Δημοσιοποιώ το θέμα αφού η ιδιωτική προσέγγιση δεν εισακούσθη, και παρακαλώ πλέον δημοσίως την δημοτική αρχή να σκεφθεί κι εμάς τους ολίγους κατοίκους της πόλης μας που χρησιμοποιούμε την μικρή πλαζ του Γαργαδόρου και να μας βοηθήσει να χαρούμε την παραλία αυτή που τόσο αγαπούμε χωρίς να κινδυνεύουμε.

Ευχαριστώ την έγκριτη εφημερίδα μας ΑΝΑΤΟΛΗ για την δημοσίευση.

ΣΟΦΙΑ ΧΡΗΣΤΙΔΗ