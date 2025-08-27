Του Στελιου Κτενιαδακη

Θα ήθελα να μοιραστώ με πικρία την εμπειρία μου σχετικά με τις επιδοτήσεις. Διατηρώ βιβλιοχαρτοπωλείο στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης για περισσότερα από 30 χρόνια, παράλληλα όμως με την δουλειά μου, συνδυάζω και κάτι που αγαπώ πολύ: την βιολογική καλλιέργεια ελαιολάδου, με την οποία απασχολούμαι τα τελευταία 15 χρόνια.

Την Δευτέρα 18/08/2025 πήγα στην Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Μεραμβέλλου Λασιθίου στο Κέντρο Υποδοχής Δηλώσεων (ΚΥΔ) ώστε να ενεργοποιήσω τα δικαιώματα επιδότησης παραγωγής ελαιολάδου. Η διαδικασία αίτησης πραγματοποιείται κάθε χρόνο. Με έκπληξη, διαπίστωσα ότι ένα μεγάλο αγροτεμάχιό μου, εκτάσεως 4 στρεμμάτων στο Ηράκλειο, είχε δηλωθεί από κάποιον άλλο παραγωγό, σε ένα άλλο ΚΥΔ, ιδιώτη.

Για να καταλάβετε τι ακριβώς έχει συμβεί, θα κάνω μια σύντομη αναδρομή. Πήγα σε αυτό το ΚΥΔ ιδιώτη πριν μερικά χρόνια και είχα πραγματοποιήσει εκεί την αίτησή μου. Μετά από 2 χρόνια σταμάτησε η επιδότηση λόγω χαμηλού ποσού (λιγότερο από 150 ευρώ).

Δεν έκανα ξανά αίτηση από τότε και περίμενα φέτος να μεταβιβάσει η μητέρα μου τα δικαιώματα της σε μένα, για τα αγροτεμάχια που κληρονόμησα.

Κάνοντας λοιπόν φέτος την αίτηση στην Ένωση με ενημέρωσαν ότι το συγκεκριμένο αγροτεμάχιο στο Ηράκλειο το δήλωνε κάποιος παραγωγός στο ΡΕΘΥΜΝΟ, μέσω του ίδιου γραφείου ιδιώτη που είχα πάει… Πού ακριβώς βρήκε πληροφορίες για το ελεύθερο ακίνητο;;; Ποιος του έδωσε στοιχεία;;; Φυσικά όταν τους ρώτησα στο ΚΥΔ, η απάντηση που μου έδωσαν ήταν ότι λόγω ‘‘προσωπικών δεδομένων’’ δεν επιτρέπεται να μου δοθούν παραπάνω πληροφορίες. Κάποιος επιτήδειος λοιπόν έπαιρνε με το δικό μου ακίνητο επιδότηση, για την δική μου δουλειά, για αρκετά χρόνια!!!!

Έφυγα από εκεί και μέχρι να περάσουν τα πέντε λεπτά που χρειάστηκε για να φτάσω στην Ένωση ώστε να τους ενημερώσω και να συνεχίσω τις διαδικασίες προς την ολοκλήρωση της αίτησης (είχα όλους τους τίτλους μαζί μου), το ακίνητο είχε ελευθερωθεί ως εκ θαύματος από το σύστημα!!!!

Τουλάχιστον, οι Ενώσεις και οι Συνεταιρισμοί στην περιοχή μας πραγματοποιούν όλους τους απαραίτητους ελέγχους για τις δηλώσεις αυτές και φροντίζουν για τη διασταύρωση των στοιχείων. Για παράδειγμα, ζητούν αποσπάσματα Ε9, βεβαιώσεις Κτηματολογίου, Ενοικιαστήρια, πάντα μέσω Taxis και όχι με άλλους τρόπους, εύκολα παραβιαζόμενους.

Φανταστείτε ότι για ένα παραγωγό με 10 στρέμματα ελιάς, η επιδότηση είναι 350-400 ευρώ. Οι περισσότεροι άνθρωποι που ασχολούνται με την καλλιέργεια ελιάς, το κάνουν διότι αγαπούν το ελαιόλαδο και όλη τη διαδικασία φροντίδας και καλλιέργειάς του.

Οι περισσότεροι που θα στείλουν αιτήσεις στοχεύουν στα συγκεκριμένα αυτά ποσά, καθώς είναι ιδιαίτερα σημαντικά για ένα μικροκαλλιεργητή-είναι εκείνα που θα του εξασφαλίσουν τη δυνατότητα να αγοράσει λιπάσματα ή να πληρώσει μεροκάματα για βοήθεια.

Απ’ ό,τι αποδεικνύεται όμως, δυστυχώς υπάρχουν και κάποιοι που μπορούν να δηλώνουν ό,τι βρίσκουν σε ελεύθερες εκτάσεις και τα ποσά αυτά να φτάνουν τα 20 και τα 30 χιλιάδες ευρώ κάθε χρόνο και να που τα στερούνται οι τίμιοι.

Ελπίζω να ξεκαθαρίσει αυτή η μπόχα και η λαμογιά με τους διάφορους επιτήδειους που λυμαίνονται τα χρήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης εις βάρος των τίμιων αγροτών.

Οι περισσότεροι εναπομείναντες στην ύπαιθρο ζουν με ψίχουλα. Ένα ποσό των 5.000 ή 10.000 ευρώ, θα ήταν μία ικανοποιητική ποσότητα χρημάτων για να επιβιώσει η παραγωγή αγροτικών προϊόντων και οι πραγματικοί αγρότες του πρωτογενούς τομέα να έχουν μία αξιοπρεπή ζωή.

Μία επίσκεψη σε λαϊκή αγορά θα σας πείσει για την καθημερινή αγωνία και τον κόπο των πραγματικών αγροτών, των ανθρώπων με το σκαμμένο δέρμα και τα ροζιασμένα δάχτυλα αλλά με τα καθαρά πρόσωπα (κούτελα τα λέμε στην Κρήτη) και χέρια!!!!!!

Τι πρέπει να συμβεί πλέον για να κινηθούν οι διαδικασίες ξεβρομίσματος αυτής της κατάστασης μέσα στην οποία ζούμε;

Μια πρόταση δική μου που πιθανότατα θα μπορούσε να εξασφαλίσει μία διαφάνεια στην παρούσα κατάσταση, είναι η σύνδεση της επιδότησης με την παραγωγή ελαιόλαδου του εκάστοτε δηλωμένου καλλιεργητή, καθώς και τα ελαιόδεντρα που εκείνος κατέχει.

Η απογοήτευση είναι μεγαλύτερη όταν ακούς από όλους, ότι τίποτα δεν θα γίνει και ότι θα κουκουλώσουν και αυτό όπως και τα προηγούμενα σκάνδαλα.

Ευχαριστώ πολύ για την φιλοξενία.

Με εκτίμηση

Στέλιος Γ. Κτενιαδάκης