Η Τοπική Αυτοδιοίκηση είναι – ή τουλάχιστον θα έπρεπε να είναι- ο χώρος όπου ο διάλογος, η ευθύνη και η διαφάνεια υπερισχύουν της στείρας αντιπαράθεσης. Όταν όμως κάποιοι επιλέγουν τον δρόμο της πολιτικής εκμετάλλευσης, της διαστρέβλωσης γεγονότων και της προσπάθειας ηθικής εξόντωσης προσώπων για προσωπικά ή παραταξιακά οφέλη, τότε δεν μπορούμε να μείνουμε σιωπηλοί.

Πρόσφατα γίναμε μάρτυρες μιας προσπάθειας από την «Αντιπολίτευση» να αναγάγει σε «θεσμικό σκάνδαλο» μια αντανακλαστική και ανθρώπινη παρέμβασή μου, σε ένα περιστατικό που όλοι οι πολίτες είδαν σε βίντεο και μπορούν να αξιολογήσουν με καθαρή ματιά.

Στο εν λόγω περιστατικό, μια διαδηλώτρια ρίχνει νερό πισώπλατα προς τις αστυνομικές δυνάμεις. Ως πολίτης, αλλά και ως θεσμικός παράγοντας με ευθύνη για την εικόνα και την ηρεμία της πόλης μου, αντέδρασα αποτρεπτικά, όχι κατασταλτικά, τραβώντας την από το σημείο και λέγοντας τη φράση με έντονο ύφος: «Είναι σοβαρά αυτά που κάνεις; Άντε τώρα, σε παρακαλώ … Δε ντρέπεσαι;».

Αυτό αποκαλεί η Αντιπολίτευση «σωματική, λεκτική και ψυχική βία»! Αυτό το περιστατικό θεωρεί προσβλητικό για τη δημοκρατία! Αυτό χρησιμοποιείται ως όχημα για να στηθεί ένα πολιτικό αφήγημα περί ηθικής κατάρρευσης της Δημοτικής Αρχής!

Όμως η κοινωνία δεν είναι αφελής. Βλέπει και κρίνει. Βλέπει ολόκληρο το βίντεο, όχι αποσπασματικά πλάνα που παρουσιάζονται στοχευμένα από δυνάμεις της «Αντιπολίτευσης». Κρίνει τη στάση κάθε θεσμικού προσώπου, αντέχει τον λαϊκισμό και αναγνωρίζει την πρόθεση πίσω από κάθε πράξη.

Η αλήθεια του περιστατικού:

Είναι σαφές, και αποτυπώνεται ξεκάθαρα και στο βίντεο, ότι η παρέμβασή μου είχε αποτρεπτικό χαρακτήρα και στόχο την εκτόνωση της έντασης. Σε μια ημέρα έντονης ανησυχίας για την πλειοψηφία των πολιτών και των επιχειρηματιών λόγω μιας δυναμικής διαμαρτυρίας στο κέντρο της πόλης, η οποία προβλήθηκε σε πανελλαδική κλίμακα, η κίνησή μου ήταν αντανακλαστική και υπαγορεύτηκε αποκλειστικά από την ανάγκη αποτροπής σύγκρουσης και πιθανών συνεπειών για την διαδηλώτρια. Ως άνθρωπος πάνω απ’ όλα, θεώρησα καθήκον μου να παρέμβω για να περιορίσω έναν ορατό κίνδυνο κλιμάκωσης, όπως το αντιλήφθηκα εκείνη τη στιγμή. Είναι σημαντικό να γίνει ξεκάθαρο, ότι η πράξη μου δεν είχε πρόθεση επιβολής. Είχε πρόθεση προστασίας, ακόμα κι αν ορισμένοι προσπαθούν να διαστρεβλώσουν την πραγματικότητα, χωρίς να ήταν καν παρόντες στο περιστατικό. Με ψευδείς ισχυρισμούς και συκοφαντικές αναφορές, επιχειρείται η σπίλωση της προσωπικής και επαγγελματικής μου υπόληψης, ενός ανθρώπου που εργάζεται καθημερινά, με συνέπεια και αφοσίωση, για τη βελτίωση της ζωής των δημοτών.

Το ολοκληρωμένο βίντεο αποδεικνύει ότι δεν υπήρξε καμία πρόθεση άσκησης βίας. Αντιθέτως, υπήρξε πολιτική στοχοποίηση, γιατί κάποιοι βρήκαν μια ευκαιρία να δημιουργήσουν σκιά, εκεί που δεν υπάρχει κανένα σκοτάδι!

Αναρωτιέμαι! Ποια είναι η πραγματική βία; Ποια είναι η μεγαλύτερη απειλή για τη δημοκρατία μας; Η αυθόρμητη αντίδραση στην προαναφερόμενη πράξη της διαδηλώτριας, ή η συνειδητή διαστρέβλωση της αλήθειας και η στοχοποίηση ανθρώπων για πολιτικά οφέλη;

Δυστυχώς, αυτή είναι η πραγματική απειλή για όλους μας και για τη δημοκρατική λειτουργία του Δήμου μας: Η εργαλειοποίηση της διαφωνίας και η μετατροπή της πολιτικής κριτικής σε ηθική σπίλωση. Αυτή είναι η βία που πρέπει να μας ανησυχεί. Η πολιτική βία με το προσωπείο της «θεσμικής υπευθυνότητας»!

Η θέση μου είναι καθαρή!

Ως Αντιδήμαρχος, δεν ζήτησα από κανέναν να με υπερασπιστεί. Το βίντεο μιλάει από μόνο του! Και σε αντίθεση με όσους προσπαθούν να χτίσουν πολιτικές καριέρες πάνω σε ατάκες και επικοινωνιακές κορώνες, απαντώ με την αλήθεια και καθαρό λόγο: Ενήργησα με υπευθυνότητα, μπροστά στον κίνδυνο κλιμάκωσης και συνεπειών για την συμπολίτισσα.

Με σεβασμό προς το πρόσωπο της διαδηλώτριας, επικοινώνησα με το περιβάλλον της και μετά μαζί της, με σκοπό να εξηγήσω την πρόθεση και τη φύση της παρέμβασής μου. Από τη μεριά μου, για το περιστατικό την ημέρα της διαδήλωσης δεν υπήρξε καμία πρόθεση έντασης, αλλά λόγω της πίεσης των στιγμών και της εκρηκτικής ατμόσφαιρας που επικρατούσε εκείνη την ημέρα, η ενέργειά μου ήταν πιο φορτισμένη απ’ όσο θα έπρεπε. Συνεπώς, κατανοώ απόλυτα και τα δικά της συναισθήματα. Η πρόθεσή μου ήταν να υπάρξει μια διαπροσωπική συζήτηση, ώστε να λυθεί οποιαδήποτε παρεξήγηση, ανθρώπινα και με αμοιβαίο σεβασμό. Δυστυχώς, η ίδια μου δήλωσε πως επιθυμεί το θέμα να συζητηθεί μόνο εντός του Δημοτικού Συμβουλίου.

Επιπλέον, θέλω να τονίσω ότι στη διάρκεια των 28 ετών υπηρεσίας μου στην Ελληνική Αστυνομία, δεν έχω δώσει ποτέ και σε κανέναν το παραμικρό δικαίωμα.

Η πορεία μου ήταν και παραμένει καθαρή, χωρίς σκιές, με απόλυτο σεβασμό στους πολίτες, στους Νόμους του Κράτους και στους θεσμούς. Με αλληλεγγύη για κάθε άνθρωπο που έχει ανάγκη.

Απευθύνω κάλεσμα σε όλους όσοι έχουν θεσμικό ρόλο, να διατηρούν ψυχραιμία, εντιμότητα και μέτρο. Όχι μόνο όταν μας βολεύει. Αλλά πάντα!

Με ήθος, ευθύνη και αφοσίωση θα βρίσκομαι πάντα δίπλα στους πολίτες, ενεργώντας για την ευημερία του Τόπου μας, για μια κοινή πορεία αξιοπρέπειας και προόδου.

Με εκτίμηση,

Νίκος Καμινογιαννάκης

Αντιδήμαρχος Δήμου Αγίου Νικολάου