«Διάβασα στην ΑΝΑΤΟΛΗ για την κρίσιμη κατάσταση του νερού στην Κρήτη… ότι σύμφωνα με τα διαθέσιμα δεδομένα, οι βροχοπτώσεις μειώνονται σταδιακά, κυρίως στην Κρήτη, τις Κυκλάδες και την Κεντρική Ελλάδα» μας γράφει ο συμπολίτης μας Tony Cross και, για ακόμα μία φορά, εκφράζει τη μεγάλη ανησυχία του:

«Γνωρίζω ότι η Ελλάδα θεωρεί το νερό “δημόσιο αγαθό” και όχι κάτι που πρέπει να εμπορευματοποιηθεί, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι είναι δωρεάν. Η διαθεσιμότητα νερού για το δημόσιο καλό πρέπει να προστατευτεί. Αυτό σημαίνει ότι δε μπορούμε πλέον να βασιζόμαστε στις καλές προθέσεις των ανθρώπων για εξοικονόμηση νερού, επειδή είναι σαφές σε όλους ότι εξακολουθεί να υπάρχει μια μικρή μειοψηφία ανθρώπων που πιστεύουν ότι επειδή πληρώνουν για το νερό τους, μπορούν να χρησιμοποιούν όσο θέλουν και για οποιονδήποτε σκοπό θέλουν».

» Βλέπω σε παραλίες να ξεπλένεται η άμμος από τις ξύλινες σανίδες και τις ξαπλώστρες με ένα λάστιχο να τρέχει συνεχώς! Αυτό είναι εγκληματικά ανεύθυνο! Βλέπω πολλούς ανθρώπους να ποτίζουν φυτά έξω από τα σπίτια τους με ένα λάστιχο να τρέχει συνεχώς. Είναι εντάξει να ποτίζετε τα φυτά σας φυσικά, αλλά με ένα ποτιστήρι, ώστε να χρησιμοποιείτε μόνο τον ελάχιστο όγκο νερού. Βλέπουμε επίσης τακτικά ποτάμια νερού να ρέουν στους δρόμους μας, επειδή κάποιος χρησιμοποιεί ένα λάστιχο για να ξεπλύνει το μπαλκόνι του. Μια σφουγγαρίστρα και ένας κουβάς μπορεί να χρειαστούν λίγο περισσότερο χρόνο, αλλά θα χρησιμοποιήσουν πολύ λιγότερο νερό».

» Κατά τη γνώμη μου, και δεδομένης της κρίσιμης κατάστασης, το νερό είναι πολύ φθηνό. Πρόσφατα πληρώσαμε μόνο 30 ευρώ για τρεις μήνες παροχής νερού. Αυτό είναι μόνο 34 σεντς την ημέρα… για έναν πόρο χωρίς τον οποίο δεν μπορούμε να επιβιώσουμε. Δεν είναι περίεργο που οι άνθρωποι αισθάνονται άνετα να τον σπαταλούν, αφού το κόστος είναι ελάχιστο. Κατά τη γνώμη μου, η τιμή που πληρώνουμε για το νερό θα πρέπει να συνδέεται με τις βροχοπτώσεις των προηγούμενων χειμώνων, με τον ίδιο τρόπο που οι τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος συνδέονται με το κόστος παραγωγής. Απαιτείται ριζική αλλαγή τώρα. Πρέπει να βλέπουμε το νερό ως έναν πόρο που πρέπει να διατηρηθεί και να προστατευθεί», μας λέγει ο Tony Cross.

ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΚΛΩΝΤΖΑΣ