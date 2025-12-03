Ολοκληρώθηκε αυτή την εβδομάδα το ευρωπαϊκό eTwinning έργο «Happy Rhythm». Όπως υποδηλώνει και ο τίτλος του έργου, οι μικροί μαθητές ασχολήθηκαν με τους ήχους γύρω τους, με διάφορα είδη ρυθμών και ήρθαν σε επαφή με διαφορετικά είδη μουσικής! Η διάρκεια του έργου ήταν 3 μήνες (Σεπτέμβριος-Νοέμβριος 2025).

Πιο συγκεκριμένα, στόχοι του προγράμματος ήταν οι μικροί μαθητές:

– Να αναπτύξουν τη μουσική τους επίγνωση μέσα από την εξερεύνηση και τον πειραματισμό με ήχους.

– Να καλλιεργήσουν το αίσθημα του ρυθμού μέσω ρυθμικών δραστηριοτήτων, κινήσεων και παιχνιδιών.

– Να γνωρίσουν διαφορετικά μουσικά όργανα, τα χαρακτηριστικά τους και τον τρόπο παραγωγής των ήχων τους.

– Να ενισχύσουν τη δημιουργικότητά τους κάνοντας δικούς τους ήχους, ρυθμούς και μουσικά σχήματα.

– Να αξιοποιήσουν τις ΤΠΕ για την αναπαραγωγή, καταγραφή και επεξεργασία ήχων, αναπτύσσοντας παράλληλα βασικές ψηφιακές δεξιότητες.

– Να συνεργαστούν με συνομηλίκους σε ομαδικές μουσικές δραστηριότητες, ενισχύοντας την κοινωνική αλληλεπίδραση και την ομαδικότητα.

– Να εκφραστούν ελεύθερα μέσω της μουσικής και του ρυθμού, τονώνοντας την αυτοπεποίθηση και καλλιεργώντας την φαντασία.

Οι μαθητές μας συνεργάστηκαν με παιδιά από την Ιταλία, την Λιθουανία, την Ελλάδα, την Ρουμανία, την Τουρκία και την Τσεχία. Γνωρίστηκαν και επικοινώνησαν με τη βοήθεια της τεχνολογίας. Κάθε ομάδα εντόπισε, με την βοήθεια του οικογενειακού περιβάλλοντος, ήχους, τους ηχογράφησε και, ακολούθως, δημιουργήθηκαν ψηφιακά παιχνίδια για όλους τους εταίρους με web2.0 εργαλεία, τα οποία μπήκαν σε κοινό αποθετήριο για όλες τις χώρες-εταίρους του έργου.

Στη συνέχεια, παρουσιάσαμε στους υπόλοιπους ευρωπαίους φίλους μας τα παραδοσιακά όργανα του τόπου μας, τη λύρα και το λαούτο. Σε αυτή μας την προσπάθεια είχαμε την χαρά να επισκεφτούν το 5οΝηπιαγωγείο οι Ζαχαρίας και Νίκος Επιτροπάκης και τους ευχαριστούμε πολύ!

Δημιουργήσαμε χειροποίητες μαράκες-σαλιγκάρια από ανακυκλώσιμα υλικά, ώστε να συνοδεύουμε τα τραγούδια μας! Φτιάξαμε μάσκες της μασκότ Βluey που την ψήφισαν τα παιδιά ως τη μασκότ-οδηγό μας για τις δραστηριότητες του Νοεμβρίου!

Δημιουργήθηκε ένα συνεργατικό βιβλίο από τους 32 εκπαιδευτικούς-εκπροσώπους των σχολείων, καθώς και ένα βίντεο-κλιπ στο οποίο οι μαθητές όλων των συνεργαζόμενων χωρών παίζουν αυτοσχεδιαστικά σε δοσμένο ρυθμό. Δεν παραλείψαμε να αφιερώσουμε ένα μέρος του προγράμματος στην ασφάλεια στο διαδίκτυο, συζητήσαμε, επικοινωνήσαμε τις εμπειρίες μας από το σπίτι και κάναμε μια λίστα με τα Ναι και τα Όχι του διαδικτύου. Το ταξίδι μας ολοκληρώθηκε με απονομή διπλωμάτων για όλα τα παιδιά και τις εκπαιδευτικούς.

Ήταν μια εξαιρετική εμπειρία για την εκπαιδευτική μας κοινότητα (παιδιά, γονείς, εκπαιδευτικοί) που μας βοήθησε να ταξιδέψουμε στον κόσμο του ρυθμού, της μουσικής και των ήχων γύρω μας.

Οι εκπαιδευτικοί του 5ου Νηπιαγωγείου