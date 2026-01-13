Την ανάγκη άμεσων και συντονισμένων παρεμβάσεων για το ζήτημα της ορθολογικής διαχείρισης του νερού, θέτει με γραπτή επιστολή του προς τον Περιφερειάρχη Κρήτης και τους Δημάρχους των όμορων Δήμων Π.Ε. Ηρακλείου και Λασιθίου, ο Δήμαρχος Χερσονήσου κ. Ζαχαρίας Δοξαστάκης.

Ο Δήμαρχος Χερσονήσου θέτει το συγκεκριμένο ζήτημα, ως κρίσιμη προτεραιότητα για το νησί, με αφορμή τις αυξανόμενες πιέσεις που προκαλούν η κλιματική κρίση, η παρατεταμένη ξηρασία και η συνεχής άνοδος των υδρευτικών αναγκών.

Στην επιστολή του, που κοινοποιείται επίσης στον πρόεδρο της ΠΕΔ, τους βουλευτές Π.Ε. Ηρακλείου και Λασιθίου, αλλά και στην Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, ο κ. Δοξαστάκης τονίζει ότι η ενιαία και ολοκληρωμένη διαχείριση των υδατικών πόρων αποτελεί βασική προϋπόθεση για τη βιώσιμη ανάπτυξη της Κρήτης.

Όπως αναφέρει μάλιστα χαρακτηριστικά, παρά τις σημαντικές επενδύσεις που έχουν γίνει τις προηγούμενες δεκαετίες, όπως το φράγμα Αποσελέμη και τα συνοδευτικά έργα υδροδότησης, το υφιστάμενο σύστημα δεν επαρκεί πλέον για να καλύψει τις ανάγκες των Δήμων που εξυπηρετεί. Ο Δήμαρχος τονίζει επίσης ότι, η αναπτυξιακή πορεία της Κρήτης, η ενίσχυση του τουρισμού και η λειτουργία του νέου αεροδρομίου στο Καστέλλι καθιστούν επιτακτική την εξασφάλιση πρόσθετων υδάτινων πόρων. Παράλληλα, αναφέρεται στις επιστημονικές μελέτες που έχουν καταδείξει τη δυνατότητα αξιοποίησης σημαντικών ποσοτήτων γλυκού νερού από τον Αλμυρό ποταμό, οι οποίες μέχρι σήμερα παραμένουν αναξιοποίητες.

Ο κ. Δοξαστάκης σημειώνει ότι, ενώ για την Αττική έχει ήδη ανακοινωθεί ένα εκτεταμένο πρόγραμμα έργων ύψους 2,5 δισ. ευρώ για την αντιμετώπιση της λειψυδρίας, δεν έχει υπάρξει αντίστοιχος σχεδιασμός για την Περιφέρεια Κρήτης, παρά τη μεγάλη συμβολή της στην εθνική οικονομία. Υπενθυμίζει επιπρόσθετα ότι, μόνο ο Δήμος Χερσονήσου, αποδίδει ετησίως 45 εκατομμύρια ευρώ μέσω του Τέλους Ανθεκτικότητας και Κλιματικής Χρήσης, χωρίς καμία επιστροφή πόρων στην περιοχή.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Δήμαρχος προτείνει στον Περιφερειάρχη Κρήτης τη σύγκληση άμεσης σύσκεψης με τη συμμετοχή των Δημάρχων Μαλεβιζίου, Ηρακλείου, Χερσονήσου, Αγίου Νικολάου και Οροπεδίου Λασιθίου, με στόχο την αξιολόγηση των υφιστάμενων μελετών για τον Αλμυρό ποταμό και τη διαμόρφωση κοινής στρατηγικής. Ζητά παράλληλα, την εκπόνηση αναγνωριστικής ή προκαταρτικής μελέτης για την κατασκευή αγωγού βαρύτητας που θα μεταφέρει νερό από τον Αλμυρό ποταμό προς το φράγμα Αποσελέμη, έργο που μπορεί να χρηματοδοτηθεί από το Ταμείο Απανθρακοποίησης.

Ο Δήμαρχος καταλήγει αναφέροντας, ότι μόνο με ολοκληρωμένο σχεδιασμό, τεκμηριωμένη μελέτη και ενιαία διεκδίκηση από όλους τους θεσμικούς φορείς της Κρήτης μπορεί να εξασφαλιστεί η χρηματοδότηση και υλοποίηση ενός εμβληματικού έργου που θα δώσει οριστική λύση στο πρόβλημα της λειψυδρίας και θα στηρίξει τη βιώσιμη ανάπτυξη του νησιού. Τονίζει ιδιαίτερα ότι υπάρχουν διαθέσιμοι πόροι για την εκτέλεση του έργου από υπάρχοντα χρηματοδοτικά εργαλεία.