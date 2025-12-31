Τα τοπικά καταστήματα παραμείναν ανοικτά την Κυριακή καθώς ήταν η τελευταία του έτους. Παράλληλα, αρκετές ήταν οι εορταστικές εκδηλώσεις στην πόλη του Αγίου Νικολάου αυτές τις ημέρες.

Πώς τελικά κινήθηκε η τοπική αγορά; Άραγε επωφελήθηκαν, οι πολίτες από το εορταστικό κλίμα και άδραξαν την ευκαιρία να βγουν στην πόλη και να κάνουν τα τελευταία ψώνια του έτους ή παρέμεινε η τοπική αγορά στα ίδια επίπεδα; Καθώς ολοκληρώνεται το έτος, πώς πήγε η χρονιά συγκριτικά με τις προηγούμενες. Αυτά τα ερωτήματα θέσαμε στον Πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου Αγίου Νικολάου κ. Μανώλη Πάγκαλο.

Όπως μας είπε, η κίνηση κορυφώθηκε τις ημέρες λίγο πριν τα Χριστούγεννα. Οι καταναλωτές εκμεταλλεύτηκαν το εορταστικό ωράριο και τις Κυριακές που ήταν ανοικτά τα καταστήματα. Οι Κυριακές δεν ήταν ιδιαίτερα ενθαρρυντικές, παρ’ όλα αυτά υπήρχε κάποια κίνηση.

Στάθηκε στις εκδηλώσεις που υπήρχαν στην περιοχή, το άναμμα του δέντρου και την εκδήλωση με την Marseaux αναγνωρίζοντας ότι λειτούργησαν ευεργετικά στην τόνωση της ψυχολογίας των κατοίκων και των επισκεπτών του Αγίου Νικολάου. Παράλληλα σημείωσε ότι ήταν μια καλή ευκαιρία ο κόσμος να κινηθεί στην πόλη και να βγει από τα σπίτια του.

«Να στηρίζουμε τοπικά!»

Απηύθυνε έκκληση στους πολίτες να στηρίξουν τα τοπικά καταστήματα. Επεσήμανε ότι κάθε ευρώ που μένει στην πόλη, επιστρέφει πάντα στην τοπική οικονομία.

Επίσης ότι η αγορά του Αγίου Νικολάου διαθέτει αυτή την στιγμή επάρκεια προϊόντων και ανταγωνιστικές τιμές παρά τις γενικότερες πληθωριστικές πιέσεις που υπάρχουν. Υπενθύμισε ότι σχεδόν το 90% των καταστημάτων θα παραμείνει ανοικτό σχεδόν με συνεχές ωράριο και τις παραμονές της Πρωτοχρονιάς, για την εξυπηρέτηση όλων των αναγκών.

Απογοητευτική η ελαιοσυγκομιδή

Σχολίασε επίσης ότι η χειμερινή περίοδος για πολλούς είναι συνδεδεμένη άρρηκτα με την ελαιοσυγκομιδή. Για πολλούς η κατάσταση ήταν απογοητευτική, οπότε δεν προέκυψαν τα προσδοκώμενα εισοδήματα για μεγάλο κομμάτι των Αγιονικολιωτών από τα φετινά λιομαζώματα. Άλλωστε αυτός είναι ένας σημαντικός παράγοντας που επηρεάζει την αγορά.

Ενισχυμένη λαχειοφόρος

Εξάλλου, ο Εμπορικός Σύλλογος συνεχίζει τη λαχειοφόρο αγορά. Όπως σχολίασε ο κ. Πάγκαλος, τα καταστήματα που συμμετέχουν του έχουν αναφέρει ότι αυτή η πρωτοβουλία κινείται πολύ ικανοποιητικά.

Πρόσθεσε ότι θα υπάρχει και προσθήκη πολλών ακόμη δώρων. Μάλιστα, υπάρχουν προσφορές ακόμη και από τον Εμπορικό Σύλλογο Χανίων.

Όπως εξήγησε, οι Εμπορικοί Σύλλογοι στηρίζουν ο ένας τον άλλο. Έτσι, υπάρχει μια ενέργεια από την πλευρά του Εμπορικού Συλλόγου Χανιών, να εξασφαλιστούν σαν δώρο για κάποιες ημέρες η διαμονή Αγιονικολιωτών που επιθυμούν να επισκεφτούν τα Χανιά. Επίσης η Πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Χανίων κ. Δώρα Κυριακάκη, που διατηρεί ένα από τα πιο καλά χρυσοχοεία των Χανίων πρόσθεσε στην κλήρωση του Εμπορικού Συλλόγου Αγίου Νικολάου και δύο χρυσά ρολόγια.

Μια ακόμη επιτυχημένη δράση εξελίσσεται αυτές τις ημέρες. Πιο συγκεκριμένα σε κάποιες κεντρικές οθόνες της πόλης, υπάρχουν χριστουγεννιάτικες ευχές από τις τοπικές επιχειρήσεις της πόλης του Αγίου Νικολάου. Ο Πρόεδρος σημείωσε ότι τα σχόλια που λαμβάνουν είναι πολύ θετικά και όπως φαίνεται αυτή η ιδέα άρεσε ιδιαίτερα στον κόσμο που περνάει. Θετικά σχόλια για αυτή την κίνηση έχει δεχτεί και η ΑΝΑΤΟΛΗ.

Απολογισμός του 2025

Κάνοντας ένα σύντομο απολογισμό του 2025, ο κ. Πάγκαλος υπογράμμισε ότι είναι ευχαριστημένοι από την επισκεψιμότητα, αλλά πάντα θα μπορούσε να είναι και καλύτερα τα πράγματα.

Η χρονιά κινήθηκε σε πιο χαμηλά επίπεδα συγκριτικά με άλλες χρονιές. Μπορεί να υπήρχε επισκεψιμότητα, αλλά οι καταναλωτές ήταν πιο μαζεμένοι στις αγορές τους και κινήθηκαν στα απολύτως απαραίτητα. Πλέον έχουν χαθεί οι αυθόρμητες αγορές και οι υποχρεώσεις είναι πολλές και αυξημένες που δυσκολεύουν σημαντικά την κατάσταση τόσο για τους επιχειρηματίες όσο και των πολιτών.

Στην αγορά όλα λειτουργούν σαν αλυσίδα, είπε και ανέφερε παραδειγματικά ότι ακόμη και τα ζητήματα που παρουσιάστηκαν με την ελαιοσυγκομιδή διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο.

Το μήνυμα

Επεσήμανε ότι ο Εμπορικός Σύλλογος Αγίου Νικολάου θα παραμείνει, όπως πάντα, δίπλα στους εμπόρους και τη νέα χρονιά. Θέλησε να ευχηθεί η κίνηση να συνεχιστεί με τους ίδιους, αλλά και, αν γίνεται, με αυξανόμενους ρυθμούς.

Παράλληλα εξέφρασε την ευχή του ο νέος χρόνος να μας βρει με υγεία, σωματικά και ψυχολογικά. Ελπίζει όπως δήλωσε, ότι η νέα χρονιά θα είναι καλύτερη σε θέματα αγοράς, αγάπης και ειρήνης.

Στόχος είναι το 2026 να εξελιχθούν τα πράγματα λίγο καλύτερα συγκριτικά με το 2025 και είναι ιδιαίτερα σημαντικό να υπάρχει αισιοδοξία ότι τα πράγματα θα πάνε καλύτερα.

ΣΟΦΙΑ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ