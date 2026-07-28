Συγκεκριμένα και σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Εργασίας:
Την Τετάρτη 29 Ιουλίου 2026 θα καταβληθούν 1.800.000 ευρώ σε 498 δικαιούχους για επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών υπέρ e-ΕΦΚΑ 2024 και 2025 απασχολούμενων συνταξιούχων.
Συγκεκριμένα και σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Εργασίας:
Την Τετάρτη 29 Ιουλίου 2026 θα καταβληθούν 1.800.000 ευρώ σε 498 δικαιούχους για επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών υπέρ e-ΕΦΚΑ 2024 και 2025 απασχολούμενων συνταξιούχων.
Εφημερίδα ΑΝΑΤΟΛΗ
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