Συγκεκριμένα και σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Εργασίας:

Την Τετάρτη 29 Ιουλίου 2026 θα καταβληθούν 1.800.000 ευρώ σε 498 δικαιούχους για επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών υπέρ e-ΕΦΚΑ 2024 και 2025 απασχολούμενων συνταξιούχων.