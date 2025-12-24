Στον Άγιο Νικόλαο αποφάσισε η Γενική Συνέλευση της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος να πραγματοποιηθεί η Γενική Συνέλευση της ΚΕΕΕ, τον Ιούνιο του 2026! Την ανάληψη της διοργάνωσης ενέκρινε το Δ.Σ. του Επιμελητηρίου Λασιθίου, που συνεδρίασε υπό την προεδρία του Θωμά Χαριτάκη, την περασμένη Τετάρτη.

Ο κ. Χαριτάκης είπε στην ΑΝΑΤΟΛΗ ότι κατέθεσε πρόταση στη διοίκηση της ΚΕΕΕ, στο περιθώριο των εργασιών της Γ.Σ. που πραγματοποιήθηκε 5 και 6 Δεκεμβρίου, με την οποία ζητούσε την πραγματοποίηση της μιας από τις τέσσερις ετήσιες γενικές συνελεύσεις που πραγματοποιεί η ΚΕΕΕ στο Λασίθι. Η Διοικητική Επιτροπή της ΚΕΕΕ αποδέχθηκε την πρόταση και ορίστηκε να πραγματοποιηθεί τον Ιούνιο, στον Αγιο Νικόλαο και το ανακοίνωσε προς τη Γενική Συνέλευση.

Η ακριβής ημερομηνία θα καθοριστεί σύντομα. Μάλιστα, η Γ.Σ. θα είναι θεματική με δύο άξονες: Τον πρωτογενή και τον τριτογενή τομέα παραγωγής. Το Λασίθι, ως κατ’ εξοχήν τουριστικός προορισμός αλλά και μια περιοχή με ανεπτυγμένη την αγροτική παραγωγή με θερμοκηπιακές καλλιέργειες και ελαιοκαλλιέργεια, αναλαμβάνει τη διοργάνωση αυτή, εστιάζοντας τη συζήτηση στους δύο αυτούς θεματικούς άξονες οικονομικής δραστηριότητας, είπε ο κ. Χαριτάκης.

Στις εργασίες της θεματικής αυτής Γ.Σ. της ΚΕΕΕ θα συμμετέχουν σημαντικοί προσκεκλημένοι, πανεπιστημιακοί, άνθρωποι του Τουρισμού και του Πρωτογενή Τομέα. Πρόκειται για μια μεγάλη διοργάνωση, που θα απαιτήσει μια υπολογίσιμη δαπάνη και αρκετή δουλειά σε οργανωτικό επίπεδο, σημείωσε ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου, εξηγώντας ότι πέραν των επίκαιρων και κρίσιμων θεμάτων που θα συζητηθούν και αφορούν άμεσα την οικονομική ανάπτυξη του νομού μας, θα θέσει στη διάρκεια των εργασιών της Γ.Σ. το Λασίθι και τον Αγιο Νικόλαο στο επίκεντρο προβολής σε πανελλήνιο επίπεδο. Παράλληλα θα δώσει ζωντάνια στην πόλη και την ευρύτερη περιοχή στις αρχές του καλοκαιριού, αφού εκτιμάται ότι θα προσέλθουν δύο εκπρόσωποι από κάθε ένα από τα 59 Επιμελητήρια της χώρας μαζί με τους συνοδούς τους. Υπολογίζεται ότι εξαιτίας της διοργάνωσης στην πόλη θα προσέλθουν πάνω από 150 άτομα.

Οι εργασίες της θεματικής αυτής συνέλευσης θα αποφέρουν πλούσιο υλικό και συμπεράσματα για καλές πρακτικές προς ενημέρωση των επιχειρήσεων, όχι μόνο για το νομό μας αλλά σε πανελλήνιο επίπεδο.

Εξ άλλου, ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου τόνισε τον κεντρικό ρόλο των Επιμελητηρίων ως θεσμικών εταίρων και συμβούλων της Πολιτείας καθώς και ως φορέων που διαδραματίζουν σημαίνοντα ρόλο στην προώθηση της επιχειρηματικότητας και της περιφερειακής συνοχής.

Η εξέταση των επίκαιρων και σοβαρών παραμέτρων δύο βασικών τομέων οικονομικής δραστηριότητας του τόπου μας, θα οδηγήσει με τα επιστημονικά δεδομένα που θα ακουστούν, σε πολύ χρήσιμα συμπεράσματα, τα οποία μπορούμε να αξιοποιήσουμε για να ενισχύσουμε τον τουριστικό και τον αγροτικό τομέα του τόπου, κατέληξε ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Λασιθίου.

ΝΙΚΟΣ ΤΡΑΝΤΑΣ